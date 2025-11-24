Los presupuestos de Toledo para 2026: Entre el optimismo del Gobierno y la desconfianza de la oposición

El presupuesto de Toledo para el año 2026 refleja las prioridades del Gobierno municipal y la gestión económica que marcará el devenir de la ciudad durante los próximos 12 meses. Los concejales del área de Cultura, Patrimonio y Hacienda, y de Presidencia, Transparencia y Buen ... Gobierno, se han dado cita hoy en la Comisión de Hacienda para desglosar los números y las inversiones previstas por áreas, lo que ha dado pie a un debate entre los grupos políticos.

El portavoz del Gobierno municipal, Juan José Alcalde, ha defendido un presupuesto que, según él, está «cerca de la calle» y responde a las necesidades reales de los toledanos. Entre los aspectos destacados se incluye un incremento de casi el 10 por ciento en la partida para Cultura, un área clave en los planes del Ejecutivo local para conseguir la Capital Europea de la Cultura en 2031. Sin embargo, este aumento en el gasto corriente no se refleja en un aumento significativo en las inversiones, lo que ha generado dudas sobre el compromiso real con este proyecto.

En cuanto a Juventud, Alcalde ha destacado una subida de 25.000 euros, un incremento que según su explicación se destinaría principalmente a la compra de entradas para conciertos que se incluyen como actividades de la Concejalía. Sin embargo, para la oposición, la verdadera necesidad de los jóvenes toledanos, como el acceso a la vivienda y al mercado laboral, no parece estar siendo abordada de manera contundente en este presupuesto, al margen de las competencias que un Ayuntamiento tiene en estos dos aspectos.

Por otro lado, la mejora de los barrios sigue siendo una de los puntos críticos de las cuentas. Mientras que el portavoz municipal ha resaltado las inversiones realizadas en el Polígono, Buenavista y Santa Teresa, entre otras zonas, la oposición reclama que se retomen los Presupuesto Participativos con una dotación económica real y no supeditada a la venta de terrenos.

La incertidumbre de las ventas de terrenos

La relación entre las inversiones y la venta de terrenos es uno de los puntos más controvertidos del presupuesto, una fórmula legal para dotar de liquidez a las diferentes partidas presupuestarias, pero que la experiencia dice que son compromisos difíciles de cumplir, ya que si no hay venta de terrenos, no se ejecutan esas inversiones asociadas a esas operaciones inmobiliarias.

En este sentido, el portavoz del Gobierno ha defendido que, aunque parte del presupuesto está vinculado a la venta de parcelas, las inversiones son «reales», apuntando que solo una pequeña parte de 1,9 millones de euros dependería de estas ventas.

A pesar de sus esfuerzos por tranquilizar a la oposición, la realidad es que el Gobierno lleva años intentado vender estos terrenos sin éxito, lo que ha generado un escepticismo generalizado sobre la viabilidad de muchas de estas partidas.

Asimismo, la oposición ha puesto sobre la mesa que los informes técnicos disponibles reflejan una preocupación generalizada sobre la estabilidad presupuestaria y el riesgo de un desfase en las cuentas si las expectativas de ingresos no se cumplen.

De hecho, el informe de la tesorería municipal señala que si los ingresos estimados no se materializan, podría haber un desfase a mitad de año. Esta incertidumbre sobre los ingresos ha sido otro de los principales puntos de crítica del principal grupo de la oposición, el PSOE.

Críticas al continuismo y falta de inversión real

Los grupos de la oposición han sido contundentes en su valoración del presupuesto tras esta primera jornada de comisiones. Noelia de la Cruz, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha destacado que, a pesar de la carrera por la Capital Europea de la Cultura, el presupuesto no incluye inversiones reales en este sentido. «Nos llama la atención que no figure una sola inversión en el anexo de inversiones destinado a cultura», ha señalado. Además de cuestionar otros puntos, como el montante destinado a Juventud, que considera insuficiente para abordar los problemas reales de los jóvenes.

Por su parte, Txema Fernández, portavoz de IU, ha calificado los presupuestos como «aburridos» y «continuistas», para argumentar que no hay ningún cambio de modelo en la ciudad. A su juicio, las promesas de inversión en pavimentación, asfaltado y arbolado siguen estando ligadas a la venta de terrenos.

En esta línea, Fernández también ha lamentado la falta de debate público sobre las necesidades sociales de la ciudad, destacando que «avanzar la ciudad no significa construir más», sino mejorar los servicios públicos y escuchar a los ciudadanos.

Vox negocia en periodo de alegaciones

En cuanto a la negociación entre el PP y Vox, socios del Gobierno local, Alcalde ha asegurado que las conversaciones siguen abiertas y que los presupuestos se están elaborando con la intención de llegar a un acuerdo. «La mano está tendida», ha afirmado, cuando hace cinco días daba por hecho que había unanimidad entorno a las cuentas y no fue así, ya que Vox se abstuvo en la Junta de Gobierno en la que el PP en solitario aprobó el inicio de la tramitación del documento económico.

En la oposición, hoy, no tenían tan claro que esta negociación vaya a llevar a un presupuesto consensuado, al margen, PSOE e IU estudian ya alegar a las cuentas municipales para el próximo año.

Noticia Relacionada Vox condiciona su apoyo a los presupuestos de Toledo a recortar los 103.000 euros de cooperación J. Guayerbas También quiere que se revise la asignación a los grupos políticos que es de 186.300 euros

El Grupo Socialista, por ejemplo, ya ha adelantado que presentará varias enmiendas, pues su evaluación de los presupuestos no es favorable. Del mismo modo, IU ha criticado la falta de un diagnóstico social claro que defina las verdaderas necesidades de la ciudad. El portavoz de IU, además, ha señalado que sus alegaciones irán en la línea de un cambio de modelo más centrado en la sostenibilidad social que en la construcción de nuevas infraestructuras.

De esta forma, los Presupuestos Municipales de Toledo para 2026 siguen siendo un tema de debate, con un claro contraste entre las promesas del Gobierno y las dudas que despiertan en la oposición las condiciones de financiación y la viabilidad de muchas de las inversiones previstas.

Mientras que el Gobierno defiende un presupuesto realista y cercano a los ciudadanos, la oposición acusa al Ejecutivo de seguir un modelo continuista y de no abordar las verdaderas necesidades sociales de Toledo.

En este contexto, las negociaciones que siguen en curso, especialmente con Vox, y las enmiendas que se presenten en los próximos días, serán determinantes para el futuro económico y social de la ciudad.