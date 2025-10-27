La preocupación del Colegio de Médicos de Toledo por las agresiones a sanitarios: «No volvemos a ser los mismos»

Cómo abordar las agresiones a sanitarios es una demanda fundamental de la profesión. Así lo ha manifestado el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Toledo, Raúl Calvo, quien ha mostrado su preocupación por este problema, ya que según ha dicho «cualquier profesional que ... sufre una agresión no vuelve a ser nunca el mismo«.

Un intranquilidad que se da especialmente en ámbito de la Atención Primaria. «Queremos transmitir a la población que es muy importante cuidar a quienes estamos cuidándoles y concienciar a la gente de que es un problema social que tenemos que arreglar entre todos«, ha asegurado en el inicio de la VII Semana del Médico.

Con motivo de esta celebración, el Colegio de Médicos de Toledo ha organizado, con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, un taller de RCP Básica 'Todos podemos salvar una vida', una herramienta para reanimar a personas que no respiran. «La reanimación cardiopulmonar básica es muy sencilla de hacer, y simplemente basta con ponerse a practicarla en algún momento. Ojalá no, pero podemos encontrarnos cualquiera en una situación en la que sea necesario reanimar a una persona que se encuentra en parada cardiorespiratoria. Y podemos salvar vidas», ha resaltado Calvo.

Además de estas jornadas en Toledo en el pabellón polideportivo de la Escuela de Gimnasia, se repetirán para niños en un colegio y para alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina, ha confirmado el presidente del Colegio de Médicos de Toledo.