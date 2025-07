«Premia a los grandes turoperadores y a su turismo de masas»

Presentarán alegaciones a lo que consideran el fin de una de sus formas de trabajo: las visitas guiadas gratuitas o freetour. Un grupo de pequeños empresarios autónomos, a la par que guías oficiales de turismo, se ha organizado para que el Ayuntamiento les escuche antes de la aprobación definitiva de una ordenanza que regulará las visitas guiadas y que como aseguran «va en contra del turismo de calidad».

Alberto López Miguel es el portavoz de estos autónomos que al margen de las diferentes asociaciones de guías oficiales han decidido alzar la voz para que el Gobierno municipal «nos tenga en cuenta» frente «a los grandes touroperadores y a las asociaciones de guías de siempre» ante lo que consideran una ordenanza que viene «a beneficiar a los grandes empresarios del turismo de masas».

En este sentido, López señala que la prohibición de los paraguas de colores con los que anuncian sus servicios de freetour es tan solo el pretexto para acotar su actividad escudándose en la normativa regional. «Es una ordenanza descafeinada a favor de los guías que recogen en el Granadal a los autobuses de 50 turistas que vienen dos horas y se marchan», lamenta, para añadir que con la futura regulación municipal «se da de lado a las pequeñas empresas que trabajamos con el turismo local, con los visitantes que vienen en familia, en grupos de amigos o parejas y se interesan por un freetour y por otras tantas rutas guiadas de pago que también ofrecemos».

Tanto para López como para los autónomos a los que representa, el equipo de Gobierno a través de la Concejalía de Turismo que dirige el 'popular' José Manuel Velasco «no ha pensado en los que somos de Toledo y estamos aquí trabajando, ofreciendo un servicio de calidad y de turismo sostenible a favor de un turista que pernocta», sino que como indica «premian a los que trabajan con los grandes grupos que pasean dos horas y se van sin ni si quiera gastar en la ciudad».

Para estos pequeños empresarios ir un máximo de 30 personas por grupo en una calle determinada no solucionada nada, la solución, aseguran, es que no se permitan grupos de 50 personas como recoge la norma regional, lo demás, dicen, es una cortina de humo. «Van directamente en contra de los freetour, si buscan la sostenibilidad turística y la convivencia de turismo y vecinos, esta ordenanza no es la correcta», afirma.

