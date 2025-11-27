Suscribete a
ABC Premium

El PP de Toledo moviliza a sus bases para la protesta de este domingo contra el Gobierno de Sánchez

Los populares toledanos fletarán autobuses desde distintos puntos y prevén una asistencia masiva a la concentración en el madrileño Templo de Debod

Feijóo convoca el domingo una manifestación en Madrid tras la prisión de Ábalos y Koldo

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en una concentración el pasado 8 de junio
El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en una concentración el pasado 8 de junio EFE

J. Guayerbas

Toledo

El Partido Popular de la provincia de Toledo ha iniciado la movilización de sus bases para asistir el próximo domingo a la concentración convocada por la dirección nacional del partido tras conocerse la decisión del juez del Tribunal Supremo de meter en prisión a José ... Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE; y al que fuera su asesor de total confianza, Koldo García.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app