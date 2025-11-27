El PP de Toledo moviliza a sus bases para la protesta de este domingo contra el Gobierno de Sánchez

El Partido Popular de la provincia de Toledo ha iniciado la movilización de sus bases para asistir el próximo domingo a la concentración convocada por la dirección nacional del partido tras conocerse la decisión del juez del Tribunal Supremo de meter en prisión a José ... Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE; y al que fuera su asesor de total confianza, Koldo García.

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, hizo un llamamiento ayer para que los ciudadanos vuelvan a salir a la calle este domingo en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez y «contra los corruptos», como dijo. La cita es a las 12:00 horas en el Templo de Debod, a escasos metros de la calle Ferraz y la sede del Partido Socialista.

Desde el PP toledano, como han avanzado a este diario, se van a fletar varios autobuses que saldrán de diferentes localidades para facilitar la asistencia a esta concentración que ya circula en mensajes de redes sociales.

La previsión de los populares de Toledo es acudir a Madrid con un millar de ciudadanos, para ello contratará autobuses que partirán desde Talavera de la Reina, Torrijos, Toledo y otras localizaciones de La Mancha toledana, con el objetivo de secundar la llamada realizada por su presidente nacional contra el Gobierno central, al que ayer tildaba de «manzana podrida».

«A todos los ciudadanos que quieren hablar, les pido que nos concentremos de forma abierta y cívica, no para beneficio de ningún partido, sino en defensa de España. Les espero. Sé que hará frío en Madrid, pero no podemos quedarnos quietos», afirmaba Feijóo, quien no dudó en señalar a los socios del Ejecutivo, «si quieren seguir siendo cómplices de todo esto, lo pagarán».

Asimismo, desde su sede en la madrileña calle Génova, el líder de los populares lanzó una advertencia: «Todos los que consideramos que esta situación es insostenible no podemos permanecer impasibles», para añadir que la mayoría de españoles «no podemos callar ni permanecer anestesiados» y advertir que esta llamada a tomar las calles de manera cívica en señal de protesta «no será la última».