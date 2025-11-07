El PP denuncia la dimisión de sanitarios del centro de salud de Almansa «ante las presiones para maquillar las listas de espera»

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Juan Antonio Moreno, ha calificado como «insólito» el hecho de que el coordinador médico del Centro de Salud de Almansa, así como la supervisora de Enfermería, hayan comunicado al Sescam la dimisión de ... sus cargos ante las imposiciones que desde la Gerencia Integrada de Almansa les han tratado de imponer con la finalidad de incrementar la presión de las agendas de médicos y enfermeros de este centro sanitario.

Así lo ha aseverado Juan Antonio Moreno hoy, junto a la también diputada regional Tania Andicoberry; el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Almansa, Javier Sánchez Roselló y concejales 'populares', en las inmediaciones del propio Centro de Salud, donde ha recordado que hace unas semanas la Gerencia trasladó la necesidad de reducir los tiempos de atención a los pacientes y la imposición de unas agendas para maquillar las listas de espera.

«De esta forma, el coordinador médico y la supervisora de Enfermería, han reaccionado en conciencia, en defensa de los pacientes de Almansa, algo que desde el PP-CLM elogiamos, por haber antepuesto los intereses de los vecinos de esta comarca a los intereses espurios del Gerente de este Área de Salud, que trata de imponer unos tiempos insuficientes para atender a los pacientes» ha explicado Juan Antonio Moreno.

«Estos profesionales sanitarios demuestran con su actitud que la gestión de Page es nefasta en la Sanidad de Castilla-La Mancha; tenemos que lamentar la situación y por supuesto, desde el PP-CLM vamos a luchar para que esta situación se revierta lo antes posible pues en Almansa llueve sobre mojado, al perder con anterioridad la Unidad de Cuidados Intensivos, o donde faltan especialistas en el Hospital y con casi 400 personas pendientes de una operación».

«Exigimos a Page que repongan los profesionales sanitarios que sean necesarios para que los ciudadanos de Almansa estén bien atendidos porque su nefasta gestión está provocando daños a la salud de los vecinos de esta comarca», ha concluido Juan Antonio Moreno.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Almansa, Javier Sánchez Roselló, ha señalado que «este hecho marca un antes y un después en la Sanidad de la comarca, porque son los propios profesionales del Centro los que han dicho basta ya al deterioro de la calidad asistencial en nuestra localidad».

«Hay que agradecer a los sanitarios que, con los medios de que disponen, realizan el trabajo más eficiente posible, pero la responsabilidad precisamente de médicos y enfermeros es el de dar un servicio de calidad y garantía y eso es lo que tratan de preservar con su rechazo a la presión que tratan de imponerles» ha sentenciado Roselló.