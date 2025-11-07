Suscribete a
El PP denuncia la dimisión de sanitarios del centro de salud de Almansa «ante las presiones para maquillar las listas de espera»

El coordinador médico y la supervisora de Enfermería han presentado su dimisión, según ha denunciado el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Juan Antonio Moreno

Juan Antonio Moreno, portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario, con Tania Andicorberry, y concejales de Almansa
Juan Antonio Moreno, portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario, con Tania Andicorberry, y concejales de Almansa

ALMANSA

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Juan Antonio Moreno, ha calificado como «insólito» el hecho de que el coordinador médico del Centro de Salud de Almansa, así como la supervisora de Enfermería, hayan comunicado al Sescam la dimisión de ... sus cargos ante las imposiciones que desde la Gerencia Integrada de Almansa les han tratado de imponer con la finalidad de incrementar la presión de las agendas de médicos y enfermeros de este centro sanitario.

