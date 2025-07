El PP C-LM exige al gobierno central un aumento de cuerpos de seguridad en la comarca de La Jara

Alcaldes populares de los municipios de Los Navalucillos, Retamoso y San Martín de Pusa, en la comarca toledana de La Jara, han entregado este lunes más de 1.500 firmas ciudadanas en señal de protesta por la alarmante falta de efectivos de la Guardia Civil y el deterioro progresivo de la seguridad en la zona. La recogida de firmas continúa activa y se prevé que aumente en las próximas semanas.

José Ángel Pérez, alcalde de Los Navalucillos, ha denunciado que varios cuarteles, como el de Espinoso del Rey, ya han sido cerrados y otros, como el de Navalmorales, operan con personal muy limitado, lo que impide atender con rapidez los avisos por delitos. «En un caso reciente, tras un intento de robo en Robledo del Buey, la Guardia Civil tardó más de cuatro horas en llegar. Mientras tanto, los ladrones siguieron robando en cinco pueblos más», destacó

Los regidores presentes han insistido en que esta situación no es puntual, sino que afecta a toda la comarca de Talavera y otras zonas rurales, donde los robos han pasado de simples actos vandálicos a ser perpetrados por bandas organizadas, muchas veces provenientes de fuera de la región. «Estamos viendo un perfil delictivo mucho más agresivo: robo de coches, allanamientos, destrozos, incluso intentos de atropello a vecinos que intentan frenar a los delincuentes», añadieron.

Ante la inacción del Gobierno central y autonómico, muchos ayuntamientos se ven obligados a contratar seguridad privada o reforzar la policía local, algo que no todos pueden asumir económicamente. «Algunos pueblos no tienen recursos ni para contratar un solo agente, y estamos recurriendo a lo que no nos compete para poder proteger a nuestros vecinos», lamentaron.

Pedro Díaz, alcalde de La Estrella, subrayó la situación de inseguridad permanente que viven muchas personas mayores, sobre todo durante los meses de invierno. «Muchos pueblos están organizando patrullas vecinales por las noches, porque no hay otra opción. Nos están dejando indefensos», dijo, citando los casos de localidades como Torrico o Valdeverdeja.

Desde el Partido Popular han exigido al Gobierno de España y a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha que refuercen urgentemente los medios humanos y materiales de la Guardia Civil en la provincia. Calculan que solo en la comarca de La Jara faltan al menos entre 20 y 25 agentes para cubrir las necesidades mínimas de seguridad.

«No pedimos privilegios, pedimos justicia territorial. La seguridad es un derecho básico, también para quienes viven en la España rural», concluyeron. «Lo que está en juego no es solo el bienestar, sino la posibilidad misma de seguir viviendo en nuestros pueblos».