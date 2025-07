El «postureo socialista» choca en el Pleno de Toledo con todos los grupos municipales

Un minuto ha durado el consenso en el Pleno del Ayuntamiento de Toledo, 60 segundos de silencio en recuerdo a Javier López Delgado, bombero municipal que fallecía esta semana a los 59 años tras una larga enfermedad.

Con la sesión de este viernes y en el ecuador de la legislatura queda clara la tensión entre los 'populares' en el Gobierno y los socialistas en la oposición, también que el bipartito PP-Vox goza de buena salud, como vienen demostrando en cada votación. El sentido de sus votos siempre es el mismo, a excepción del mes pasado cuando el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, se abstuvo al votar la ordenanza de pisos turísticos presentada por el Gobierno del que forma parte, obligando al alcalde a ejercer su voto de calidad.

El PSOE en este momento está solo, y eso que aglutina el mayor número de concejales de la Corporación municipal, con un total de 11 representantes. Vox y PP, y también IU le han reprochado que en estos dos años de oposición solo haya ejercido la política del «postureo y la mala conciencia» por lo no hecho en sus 16 años de Gobierno.

La caja de los truenos la abría directamente Txema Fernández, el único concejal de IU. «Cuando están en el Gobierno dicen y hacen lo contrario a cuando están en la oposición», reprochaba a sus compañeros de bancada y a los de enfrente, al PP. «Es muy complicado hacernos creíbles como institución, y esto les está pasando a los dos, al PP y al PSOE, resulta complicado que esto es así», lamentaba, no sin antes criticar los cambios de opinión de estos dos partidos en cuestiones básicas de ciudad. «No puede ser que cambiemos de opinión en 20 minutos que es lo que dura una toma de posesión», dijo.

El encontronazo entre las fuerzas políticas llegó cuando la edil socialista Alicia Escalante dio lectura a la moción en la que pedían al Ayuntamiento la cesión del torreón del puente de San Martín a la Asociación de Vecinos 'La Cava', cuyos representantes se encontraban en el salón de Plenos. Escalante se lo puso en bandeja a Juan José Alcalde, el portavoz municipal.

Alcalde fue directo. «Es una moción de mala conciencia, ustedes han tenido 16 años para hacerlo, ¿por qué no lo han hecho?», se preguntaba el concejal del Gobierno para asegurar que los vecinos de 'La Cava' ya realizaron esta petición al Ejecutivo anterior «y dijeron que no, que no se lo cedían, ahora no tiene sentido que vengan a pedir lo que negaron».

Con tono elegante, Escalante replicó al portavoz municipal que ella no ha formado parte de ningún Gobierno y que su labor como concejala no es otra que exponer las preocupaciones que les trasladan los vecinos. «No se trata de estar continuamente recriminando el pasado, lo importante es la oportunidad que tienen ahora de cumplir con los vecinos», señalaba.

Además, la edil tiró de memoria municipal para recordar a los 'populares' que la cesión del torreón se trató en el Consejo de Participación del Casco Histórico y el PP se abstuvo en la votación. «La asociación pidió el uso de este torreón y se abstuvieron, su concejal José Manuel Velasco les dijo a los vecinos que tratasen directamente la propuesta con el Ministerio que es el propietario del inmueble», afirmaba Escalante asegurando que si la traba a la cesión es el Ministerio «estamos convencidos de que desde el Ministerio no van a poner ningún problema».

La aportación de Vox a este debate del 'y tú más' llegó cuando el concejal Juan Marín se refirió a los misterios del puente de San Martín. «Es un misterio que después de 16 años en el Gobierno el PSOE traiga hoy esta moción, cuando pudo no hizo nada y lo trae ahora como oposición», apuntaba el edil del bipartito tachando la propuesta socialista de «demagogia y postureo».

La faena la remataba el portavoz del Gobierno local, cuando sacó una lista de hechos realizados en estos 24 meses de mandato, heredados del Ejecutivo del PSOE. «Les voy a ahorrar próximas mociones», indicaba Alcalde antes de enumerar proyectos impulsados por el alcalde Carlos Velázquez como el Centro de Mayores de Buenavista, la mejora de la piscina del Polígono, las obras de la plaza de los Vecinos del barrio de San Antón, la construcción de aceras en San Pedro el Verde o las inversiones para poner fin a las inundaciones en el barrio de Azucaica, entre otros proyectos demandados por las asociaciones de vecinos «durante años y que jamás les solucionaron».

Alcalde dio un paso más, y echó en cara al PSOE que mientras ahora presentan mociones en nombre de asociaciones de vecinos como 'La Cava, su contribución a este movimiento vecinal del puente de San Martín en sus años de gestión «fue nula, nosotros el año pasado les concedimos una subvención nominativa de 5.700 euros y este año de 6.191 euros a la que votaron en contra».

Mención aparte merece la relación dialéctica que mantienen el concejal del PP José Manuel Velasco y la portavoz del Grupo Municipal Socialista Noelia de la Cruz. El cruce de acusaciones entre ambos es de lo más comentado en los mentideros políticos locales. Una tensión que se masca no solo en este salón noble del Consistorio, también en cada una de las comisiones en las que coinciden. Sus reproches, los de siempre. Velasco a De la Cruz los 16 años de parálisis en Toledo por los gobiernos socialistas, y De la Cruz a Velasco el uso que hace del Ayuntamiento para satisfacer su ego, ya que como dice el PSOE, en su calidad de diputado nacional no puede hacerlo porque le tienen vetado.

Cuatro horas de Pleno que dan para mucho, incluso para que el PP pida la convocatoria de elecciones generales ante el panorama que acecha al presidente Pedro Sánchez, obteniendo como respuesta desde los escaños de la oposición el argumentario que persigue por supuesta corrupción al ex ministro 'popular' de Hacienda Cristóbal Montoro.