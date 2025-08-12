Dicen que las mejoras cosas que un ser humano hace son aquellas que salen del corazón. Aquellas que son capaces de tocar la fibra sensible y llegar al alma.

La nobleza no es algo reservado solamente a quienes proceden de una familia de alta alcurnia. ... No. La nobleza es un tesoro que se guarda en el corazón de las personas valientes y que son capaces de hacer lo que sea con tal de que el pueblo avance y qué mejor motor para conseguirlo que la Educación.

Educación es un vocablo que significa guiar desde fuera (ex- ducare en latín) y quien crea que un alcalde no puede educar, se equivoca. Un primer edil puede conducir desde fuera con aquello que tiene a su alcance para que los ciudadanos a los que debe el honor de representarles gracias al sufragio de los vecinos y las vecinas, progresen.

Y Agustín bien lo sabe porque como socialista, aprendió hace muchos años que serlo implica darse a los demás sin importar sexo, edad, posición social, económica o de la índole que sea. Y es que, cuando un político toma posesión de un cargo, sabe qué tal cargo debe ejercerse con honorabilidad y sobre todo, con responsabilidad.

Responsabilidad que adquiere un político la cual debe significar traducir una promesa electoral en hechos consumados. Socialismo es comprometerse con aquello que se ha prometido a la ciudadanía. Socialismo también es colmar las aspiraciones sociales hasta que la ciudadanía a la que dedicas tu gobernanza vea logrados sus metas con la única y noble finalidad de mejorar sus vidas.

Los socialistas tenemos presentes cada día que la Educación Pública es el mejor ascensor social posible que una persona pobre tiene. Hablar de Educación Pública y defenderla es parte indispensable de la lucha obrera para que esos obreros puedan alcanzar una vida digna y útil.

Y por este motivo, Agustín tú sabes que aunque fuera lo último que hagas por Noblejas, tienes claro que ese instituto que justamente reivindicas para tu pueblo significará un importante avance que los vecinos y las vecinas de tu pueblo sabrán valorar pero sobre todo los chicos y chicas jóvenes del municipio a los que sabes que también te debes.

Al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha Emiliano García-Page Sánchez y a su Consejero de Educación Amador Pastor