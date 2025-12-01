Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de fuertes lluvias y nieve tras la llegada de un frente frío

opinión

Basta ya de mentiras: ¿qué más tiene que pasar en España para que Page deje de sostener a Sánchez?

«Y es que Page juega a un doble discurso: dice una cosa pero hace la contraria. El juego del trilero. Habla mucho, y vende humo, pero es un eslabón más de este PSOE ahogado en la corrupción y hundido en el descrédito de un Sánchez que preside el peor Gobierno de la democracia»

Carolina Agudo
Carolina Agudo

Carolina Agudo*

Toledo

Vamos por la directa. Políticamente hablando, Emiliano García-Page es un farsante que juega al trampantojo de hacerse pasar por el socialista bueno frente al odiado Pedro Sánchez cuando en realidad es un sanchista de manual que, más allá del teatro y la puesta en ... escena mediática, nunca ha movido un solo dedo para evitar las numerosas infamias perpetradas por el presidente del Gobierno. Si lo hubiera hecho, Sánchez ya no sería presidente porque Page tiene en el Congreso los votos y el poder para acabar con el sanchismo, pero no lo hace porque no quiere, porque todo en él es fingimiento y superchería. Y, por tanto, es cómplice y principal sostén de esta hora terrible y crítica a la que Sánchez ha llevado a España y a Castilla-La Mancha.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app