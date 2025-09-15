Castilla la Mancha tiene competencia para aprobar un reglamento taurino propio, pero sólo lo ha hecho de forma muy limitada y pensando exclusivamente en los festejos populares (encierros o vaquillas, básicamente). No añade nada en lo que afecta al desarrollo de los festejos tradicionales en plazas.

Por una parte agradezco que no se ahonde en que pueda llegarse a una no deseada diversificación de una fiesta única, la de los toros, que no creo que recibiera bien la existencia de 17 fiestas diferentes. Por otra, me doy cuenta de que las competencias autonómicas se usan en exceso para diferenciarse en lo absurdo en vez de para permitir la estricta mejora de las necesidades particulares, pese a que tal necesidad se muestre real año tras año.

Castilla la Mancha acoge un gran número de ganaderías de bravo, porque su enorme y magnífico agro lo permite. Aquí acuden también muchos locos que quieren iniciar la aventura de ser ganaderos de bravo. Cualquiera que se haya arrimado mínimamente a la órbita ganadera de lidia, sabe lo importante que es poder contar con simiente contrastada y poder, en su caso, recuperar para la reproducción animales lidiados. Pero eso se hace imposible para la inmensa mayoría de esas ganaderías, porque el reglamento nacional, acogido en ese punto por el regional, sólo permite el indulto en plazas de primera y segunda. Pues bien, si vemos el número enorme de festejos taurinos regionales y repasamos sus plazas, comprobaremos que sólo podrían ser indultadas reses en las capitales de provincia. ¿Por qué?

La actual regulación está trasnochada y parte de algo hoy no cierto, como es que el público de esas plazas de primera y segunda será más entendido y serio que el que acude a plazas de tercera (las de obra que no están en capitales de provincia) y cuarta (las portátiles). Los que no nos limitamos a ocupar localidades de las Ventas (demasiadas veces casi un ritual identitario que tampoco responde a conocimientos reales) o en la localidad de nuestro domicilio, sabemos que el verdadero público aficionado se mueve geográficamente buscando carteles interesantes, sin importarles que sea en plazas de tercera o cuarta. Y ahí se ve que muchas veces en plazas de cuarta el ambiente del público no difiere de plazas de segunda en otra cosa que en el número y en el material del asiento. No se comprende entonces por qué se puede indultar sólo en atención a la calidad del material de la plaza y en su localización, que en nada influye en la calidad del ganado.

Dónde está la bravura es algo que los ganaderos pueden intuir, pero no predecir a ciencia cierta. Que te salga un toro o utrero magnífico en un festejo u otro demasiadas veces es algo impredecible. Tener acceso a plazas de segunda o primera muchas veces misión imposible. ¿Qué culpa tiene el burel? ¿Qué culpa tiene una ganadería en búsqueda de reconocimiento por no nacer ya con él? El actual sistema de indultos está pensado desde una perspectiva de elitismo inapropiada si se quiere apoyar la cría del bravo.

He visto enormes novillos/utreros lidiados en plazas portátiles de ganaderías que no acceden en plazas de segunda por nombre y antigüedad y que debieran haber vuelto al campo a padrear de no ser por una normativa obsoleta.

Pero también he visto festejos en plazas de tercera y cuarta que lidiaban ganado destinado a primera que, por diferentes razones, fueron festejos suspendidos, por ejemplo, por la lluvia. Así de impredecible es el lugar donde se acaba lidiando un animal.

Todo puede resolverse si existe el bolsillo suficiente en el ganadero para asumir las correspondientes multas, y aceptación del presidente para ser sancionado,. aunque no pague la multa del suyo. Aún más elitismo, en este caso, económico.

El reglamento taurino debería diferenciar también las plazas en atención a sus dimensiones, porque es inaceptable que, por ejemplo, Orgaz sea de tercera y la portátil de Cuerva, de cuarta, pese a que los festejos de este último pueblo sean más serios que los del primero, como también las dimensiones de sus ruedos, lo que afecta enormemente en el juicio de la calidad de la lidia.

Pero aún hay mas. He visto un magnífico toro del Freixo indultado sin consecuencias en Talavera (tercera) y un magnífico novillo/utrero que lo fue en una plaza de cuarta y que supuso un ensañamiento administrativo indignante que incluye un absoluto desconocimiento de las competencias del delegado gubernativo.

Pero aún añado más. Villaseca de la Sagra tiene una de las mejores ferias novilleriles de España (también Arnedo, pero es La Rioja). Allí llega ganado de gran calidad. Pues tampoco pueden ser indultadas ahí reses y eso no se lo facilita porque si yo fuera ganadero no llevaría allí ningún animal que pensara que puede salir muy bueno. Un utrero podría ser indultado en Toledo, pero en Villaseca no, pese a que en este pueblo se dan mejores novilladas que en la capital.

Es decir, que a día de hoy el indulto de una res depende de la geografía, del bolsillo del ganadero, de la inteligencia del presidente a la hora de redactar el acta y de las ganas de liarla y de obtener protagonismo de los agentes de la Guardia Civil. Toda una demostración de objetividad.

Quizás es que demasiados ignoran que el toro indultado corre a cuenta del ganadero y que éste tiene que autorizarlo. ¿Alguien cree que un ganadero va a querer que se le peguen al riñón varios miles de euros por un indulto de un burel en un festejo no televisado en una plaza de cuarta, si realmente no está interesado en recuperar esa simiente?

Dejémonos de intervencionismo y dejemos la selección y crianza a los profesionales: los ganaderos. La Administración debería facilitar las cosas en vez de mirar a otro lado y la JCCM puede perfectamente adaptar el reglamento taurino regional a las verdaderas necesidades. Que el tiempo ponga a cada uno en su sitio y que la calidad de los ganaderos no quede condicionada por frenos económicos o geográficos.