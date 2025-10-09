El policía de Puertollano que ha recibido la máxima distinción tras ser herido en un atraco en Úbeda

Uno de los momentos más emotivos del acto del Día de la Policía celebrado este jueves en Toledo ha sido cuando el jefe superior de Policía en Castilla-La Mancha, Francisco Herrero, en su discurso, ha destacado un caso «muy especial»: el del agente P ... edro López Ruiz, de la Comisaría Local de Puertollano, que recibió el pasado día 2 de octubre en Vigo, durante los actos nacionales de los Santos Ángeles Custodios, la Medalla de Plata al Mérito Policial, la máxima distinción que puede otorgarse a un funcionario en vida. Se trata, además, de la primera vez que esta condecoración se concede a un agente de la región. El reconocimiento a su actuación se hizo patente en el acto, donde los asistentes ofrecieron un prolongado aplauso al agente, presente en el pabellón de la Policía Nacional de Toledo.

Según ha relatado Herrero, todo sucedió cuando Pedro López se encontraba pasando unos días de descanso en Úbeda (Jaén). Mientras realizaba unas compras en un supermercado, dos delincuentes armados irrumpieron en el local. Aunque no estaba de servicio, el agente intervino para proteger a los presentes, enfrentándose a los agresores.

Durante el forcejeo, sufrió diversas heridas, entre ellas una grave puñalada en el cuello que le seccionó la tráquea. A pesar de la gravedad de sus lesiones, intentó perseguir a los delincuentes antes de ser trasladado de urgencia al hospital, donde su vida corrió serio peligro. Tras una larga recuperación en la UCI, continúa actualmente de baja médica.

El jefe superior, Francisco Herrero, ha subrayado que su comportamiento refleja «los valores esenciales de la Policía Nacional: el compromiso, la entrega y la valentía ante cualquier circunstancia».

Durante la ceremonia también se entregaron 22 condecoraciones más, en reconocimiento a diferentes méritos y trayectorias profesionales dentro del cuerpo.