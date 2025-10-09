Suscribete a
El policía de Puertollano que ha recibido la máxima distinción tras ser herido en un atraco en Úbeda

Pedro López Ruiz estaba de vacaciones cuando arriesgó su vida para detener a unos delincuentes. Le han concedido la Medalla de Plata al Mérito Policial, la primera que se concede a un agente de la región

La Policía Nacional celebra su día en Toledo

La ovación a Pedro López Ruiz ha sido uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia celebrada este jueves en Toledo
La ovación a Pedro López Ruiz ha sido uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia celebrada este jueves en Toledo ABC
Valle Sánchez

TOLEDO

Uno de los momentos más emotivos del acto del Día de la Policía celebrado este jueves en Toledo ha sido cuando el jefe superior de Policía en Castilla-La Mancha, Francisco Herrero, en su discurso, ha destacado un caso «muy especial»: el del agente P ... edro López Ruiz, de la Comisaría Local de Puertollano, que recibió el pasado día 2 de octubre en Vigo, durante los actos nacionales de los Santos Ángeles Custodios, la Medalla de Plata al Mérito Policial, la máxima distinción que puede otorgarse a un funcionario en vida. Se trata, además, de la primera vez que esta condecoración se concede a un agente de la región. El reconocimiento a su actuación se hizo patente en el acto, donde los asistentes ofrecieron un prolongado aplauso al agente, presente en el pabellón de la Policía Nacional de Toledo.

