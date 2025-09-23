La Policía Nacional libera a cinco mujeres explotadas sexualmente en Toledo y Madrid

La Policía Nacional ha registrado tres pisos en la provincia de Toledo y otro en Madrid

La Policía Nacional ha liberado a cinco mujeres víctimas de trata de seres humanos explotadas sexualmente por una organización criminal transnacional que operaba en las provincias de Toledo y Madrid. La operación policial ha culminado con la detención de ocho personas, siete en la provincia de Toledo y una en la de Madrid. Entre ellas se encuentran los tres responsables de la organización, que han ingresado en prisión provisional. A todos ellos se les acusa de prostitución coactiva, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas y distribución de medicamentos.

La investigación se inició en octubre de 2024 en Melilla, cuando una mujer denunció haber sido víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. A partir de esta denuncia, los agentes identificaron a una red asentada en España y compuesta por personas latinoamericanas y españolas que basaba su actividad en la explotación de mujeres de origen sudamericano, principalmente procedentes de Colombia y Venezuela.

La organización captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad económica en sus países de origen mediante engaño, ofreciéndoles un futuro laboral más favorable en España. Una vez aceptada la propuesta, se encargaba de las gestiones y documentación necesarias para el viaje, informando a las víctimas de que contraerían una deuda que podía alcanzar los 6.000 euros.

Ya en territorio español, las mujeres eran trasladadas a domicilios controlados por la red en la localidad toledana de Torrijos y en Madrid. Allí se les retiraba la documentación y eran obligadas a ejercer la prostitución durante las 24 horas del día para saldar la deuda.

Control, coacciones y drogas

Los pisos contaban con mujeres que actuaban como falsas «madres de piso», encargadas de marcar horarios, fijar tarifas y gestionar el cobro de los clientes. Las víctimas tenían que repartir el 50% de los beneficios y permanecían bajo control permanente gracias a cámaras de seguridad instaladas en las zonas comunes de las viviendas.

En algunos casos eran trasladadas a otros lugares de explotación. Fue en uno de estos desplazamientos cuando una víctima logró escapar, aunque posteriormente recibió amenazas tanto desde España como desde su país de origen para que regresara y abonara la deuda.

Además de la explotación sexual, la red distribuía cocaína en los mismos inmuebles donde las mujeres eran obligadas a prostituirse. Según la Policía, esta segunda actividad delictiva generaba importantes beneficios económicos que eran repartidos entre los miembros de la organización.

Durante la fase final de la operación se clausuró uno de los pisos de alterne y se practicaron cuatro registros, tres en la provincia de Toledo y uno en Madrid. En ellos se hallaron pruebas de la actividad delictiva y material relevante para la investigación.

Los agentes localizaron más de 7.000 euros en efectivo, dos kilogramos de cocaína -parte en roca pura y parte ya preparada en dosis- y un laboratorio secundario con material para el corte, manipulación y empaquetado de droga. También se incautó abundante documentación, material informático y seis teléfonos móviles pertenecientes a los principales investigados.