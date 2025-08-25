La Policía Nacional establece en Toledo un dispositivo de seguridad para evitar los robos en interior de domicilios

La Policía Nacional intensifica en la ciudad de Toledo su actuación con el fin de evitar los robos en el interior de las viviendas estableciendo para ello un dispositivo de prevención de robos con fuerza en domicilio así como campañas de prevención con la ciudadanía a través de las diferentes asociaciones vecinales.

Gracias a la actuación vecinal se ha podido comprobar que en algunas viviendas los delincuentes marcan las puertas con testigos de plástico o silicona y de ese modo comprobar que el domicilio se encuentra deshabitado. Es por ello que se ha realizado un despliegue policial al objeto de revisar las viviendas y así poder evitar un posible robo en el interior de las casas donde los dueños se encuentren de vacaciones.

Noticia Relacionada Cuatro detenidos por saquear segundas viviendas y casas abandonadas en Daimiel ABC La banda se hacía con objetos electrónicos, televisores, herramientas, joyas, objetos de decoración de latón y otros metales valiosos, grifería y tubería de cobre

Desde la Comisaría Provincial de Toledo se ha contactado con las asociaciones de vecinos con el fin de trabajar la prevención y mejorar la seguridad de los ciudadanos. Aplicar unas sencillas medidas de seguridad es básico para que los delincuentes no accedan a las viviendas.

La Policía aconseja, en la vivienda, cerrar con llave y activar la alarma y demás medidas de seguridad, incluso aunque se vaya a ausentar durante un breve espacio de tiempo.

Además, recomienda que cuando se salga del edificio, se debe cerrar también la puerta del portal y no permitir el acceso a desconocidos. Pide desconfiar de revisores y técnicos que no tengan cita previa, por lo que aconseja compruebar directamente con la empresa que los técnicos están acreditados.

También desde la Policía aseguran que una pequeña inversión puede mejorar la seguridad de su vivienda como por ejemplo poner un bombín de calidad certificada, poner cerrojos en ventanas correderas y cerrojo y mirillas electrónicas.

En vacaciones, aconseja comprobar que puertas y ventanas quedan bien cerradas; programar luces, televisión o radio para que se enciendan y/o se apaguen automáticamente, dando la sensación de que la vivienda está habitada; designar personas de confianza que puedan vaciar su buzón, para no mostrar señales de ausencia; o mantener los objetos de valor y dinero en un lugar seguro.

También pide no divulgar por redes sociales información sobre sus vacaciones o sus ausencias, antes o durante las mismas. «Si quiere publicarlo en redes sociales, hágalo una vez que haya regresado a la vivienda».

Además, recomienda llamar a la Policía Nacional al teléfono 091 si observa objetos o marcas en cerraduras, entre el marco y la puerta o si la mirilla se encuentra manchada; si escucha ruidos en la casa del vecino y sabe que se encuentra ausente; si acceden al edificio personas desconocidas o sospechosas; o si al llegar a su domicilio y se encuentra la puerta abierta o una ventana rota. «En estos casos no entre y no toque nada, espere a la llegada de los agentes».