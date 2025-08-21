IU pide que ingresos de la tasa a los buses turísticos se reinviertan en mejorar el transporte urbano de Toledo

«A la vista de que la tasa a los autobuses turísticos está permitiendo recibir unos cuantiosos ingresos extraordinarios«, el Grupo Municipal de Izquierda Unida insta al Gobierno local a invertirlos en políticas que mejoren la movilidad de Toledo y promuevan el uso del transporte colectivo urbano frente al vehículo privado.

El portavoz de la formación de izquierdas, Txema Fernández, considera que los 1,2 millones que esta tasa ha reportado hasta ahora al Ayuntamiento fruto de la modificación de la Ordenanza de Movilidad de Toledo deberían repercutir en medidas a favor de una mejora en el mismo ámbito y dirigidas a garantizar los vecinos y vecinas de la ciudad un servicio de autobuses urbanos atractivo y eficaz.

«Le pedimos al Gobierno municipal que lo que ha ingresado por un nuevo concepto desde la Ordenanza de Movilidad, lo invierta en políticas de movilidad que en este momento tanta falta hace para seguir incentivando el uso del transporte colectivo frente al transporte del vehículo privado«, reivindica Txema Fernández.

Y anota el concejal de IU que este es un área en el que «tienen dónde invertir» porque, por ejemplo, no funcionan muchas de las pantallas destinadas a informar de cuándo llegará el siguiente autobús a la parada, por lo que es necesario reparar esos dispositivos e incluso instalar nuevos en todas las paradas. Además, según asegura en nota de prensa, son numerosas las paradas en las que no hay marquesinas que garanticen una estancia más cómoda mientras se espera al autobús.

Asimismo, afirman desde la formación de izquierdas, estos 1,2 millones de ingresos, más optimista de lo que las previsiones estimaban, podrían permitir mejoras en las líneas. En este sentido, recuerda el concejal de IU que se ha producido una reducción de horarios de líneas que hacen menos atractiva la alternativa de coger el transporte colectivo y que se ha alterado el recorrido original y las frecuencias de la línea 94 y que ahora es una circular que sólo transita por el Polígono y olvida Santa Bárbara.

Además, propone que la línea 14 extienda su servicio hasta 'El Beato', una urbanización que pertenece al término municipal de Toledo y que carece de atención por parte del Ayuntamiento capitalino. «El Beato es un barrio de Toledo», subraya Fernández, «y sus vecinos y vecinas requieren un servicio de transporte urbano colectivo que podría ofrecerse con una ampliación de la línea 14».

En definitiva, Txema Fernández considera que con el nuevo ingreso de 1,2 millones que ya se han recaudado, y que previsiblemente será mayor al finalizar el año, «podemos atender a las reivindicaciones históricas, que es como las denomina el portavoz del Gobierno últimamente», puntualiza Txema Fernández, «y acometer la reivindicación que demandan los vecinos y vecinas desde años y que demanda la propia ciudad». Es decir, se debería mejorar el sistema de transporte colectivo para que se convierta «en una verdadera alternativa al vehículo privado, más en el contexto en el que estamos de establecer Zonas de Baja Emisión en la que el objetivo es la reducción drástica de emisiones de efecto invernadero».