El Pleno sobre fondos europeos, el jueves tras las resoluciones del Debate sobre el Estado del Municipio de Toledo

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha confirmado a ABC que el Pleno extraordinario sobre los fondos europeos se celebrará este jueves, justo después de la aprobación de las resoluciones del Debate sobre el Estado del Municipio. El alcalde, Carlos ... Velázquez, disponía de diez días para convocarlo y, según ha señalado la edil socialista, «lo ha hecho justo el día de las resoluciones», después de que el PSOE registrara la solicitud del Pleno la semana pasada.

El Grupo Socialista exigió la celebración de esta sesión para que el alcalde explicara los motivos por los que Toledo quedó fuera de los últimos fondos europeos, una circunstancia que ha generado un intenso debate político en el Ayuntamiento.

Ante la inminencia del Debate sobre el Estado del Municipio, De la Cruz ha asegurado a ABC que su grupo se mantiene «expectante» ante el discurso del alcalde: «Estamos a la expectativa, expectantes a ver cómo va a ser capaz el alcalde de rellenar otro discurso. No sabemos cuántos anuncios vacíos hará ni cuántos no se cumplirán».

La portavoz socialista explicó que ya se ha celebrado una primera reunión de grupo para definir las propuestas que el PSOE presentará en positivo, centradas en cuestiones que, según dijo, «preocupan mucho a los vecinos y vecinas de Toledo», como la vivienda y las infraestructuras.

De la Cruz recordó que en el debate del pasado año su grupo presentó diez resoluciones, de las cuales ninguna fue aprobada: «El año pasado el Gobierno hizo gala de su carisma y no aprobó ni una sola de las resoluciones que presentamos, pese a que somos el grupo mayoritario de este Ayuntamiento. Nosotros no hicimos eso: leímos las propuestas sin mirar de dónde venían. De hecho, aprobamos incluso algunas de Vox. No creo que este año vayamos a tener mejor suerte».

El Pleno extraordinario de los fondos europeos llega, por tanto, en un momento de máxima tensión política en el Consistorio toledano, marcado por el segundo Debate del Estado del Municipio y por la relación cada vez más tensa entre el Gobierno local y el grupo socialista, que reclama explicaciones y una estrategia clara para que Toledo no vuelva a quedar fuera de las convocatorias europeas.