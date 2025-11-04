Suscribete a
Segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado

El Pleno sobre fondos europeos, el jueves tras las resoluciones del Debate sobre el Estado del Municipio de Toledo

Noelia de la Cruz , portavoz del PSOE, afirma, sobre la sesión, que su su grupo está « expectante a ver cómo va a ser capaz el alcalde de rellenar otro discurso. No sabemos cuántos anuncios vacíos hará ni cuántos no se cumplirán»

El futuro de los fondos europeos en Toledo sigue en el aire y se convierte en arma política en el Pleno

Noelia de la Cruz, durante el último pleno del Ayuntamiento de Toledo ABC
Valle Sánchez

TOLEDO

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha confirmado a ABC que el Pleno extraordinario sobre los fondos europeos se celebrará este jueves, justo después de la aprobación de las resoluciones del Debate sobre el Estado del Municipio. El alcalde, Carlos ... Velázquez, disponía de diez días para convocarlo y, según ha señalado la edil socialista, «lo ha hecho justo el día de las resoluciones», después de que el PSOE registrara la solicitud del Pleno la semana pasada.

