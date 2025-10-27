Suscribete a
El Pleno da luz verde a pelear la 'factura' del Nudo Norte: «El dinero de los toledanos no puede ir a otro sitio que no sea a mejorar Toledo»

El concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado, ha defendido la necesidad de poner esta macha este complejo proceso por vía judicial para evitar pagar diez millones de euros a una empresa por los convenios expropiatorios

Toledo consignará los diez millones del Nudo Norte en el Juzgado mientras recurre al TSJ

Florentino Delgado, durante el Pleno celebrado este lunes por la mañana en el Ayuntamiento ABC
Valle Sánchez

TOLEDO

La pinza entre PP, Vox e IU-Podemos ha dado este lunes un paso más para evitar que la ciudad de Toledo pierda diez millones de euros. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado, con los votos de los tres partidos y la abstención del ... PSOE, la finalización del expediente de revisión del convenio expropiatorio de 2008 y del convenio de modificación y ejecución del Nudo Norte de 2021, que permitió actuaciones como el desdoblamiento del puente de Parapléjicos o la construcción de la gran rotonda que regula el tráfico en la zona.

