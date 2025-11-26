Plena Inclusión firma el protocolo de adhesión a la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura 2031

El presidente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado, ha firmado este miércoles el protocolo de adhesión a la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura 2031.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado que es un proyecto «verdaderamente inclusivo ... , algo que nos diferencia también del resto de ciudades», donde las personas con discapacidad también son protagonistas.

«Solamente conseguiremos la plena inclusión cuando se consiga un pleno ejercicio de derechos y libertades de las personas, independientemente de su condición. Sé que queda mucho trabajo por hacer y que tenemos retos por delante, pero Toledo está dando pasos muy importantes para conseguir una sociedad plenamente inclusiva», ha asegurado Velázquez. Noticia Relacionada Toledo se presenta ante Europa como eje de la innovación cultural Javier Guayerbas La ciudad presenta en diciembre su candidatura a Ciudad de la Cultura frente a Cáceres, Jerez, Burgos, Granada o Las Palmas, entre otras El alcalde de la capital regional ha mantenido además una reunión con la Plataforma Regional de Representantes de Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, impulsada por Plena Inclusión, en el primer aniversario de su creación. En ella, la Plataforma ha presentado sus propuestas, necesidades, problemáticas y reivindicaciones al Consistorio. El presidente de Plena Inclusión ha agradecido al alcalde este encuentro para que «las personas con discapacidad puedan tener voz y desde el municipalismo se puedan aportar soluciones». Por su parte, el alcalde de Toledo ha asegurado que es un «honor» ser el primer ayuntamiento en recibir las propuestas de la plataforma, «que cierra el círculo de la atención completa a las personas con algún tipo de discapacidad intelectual o del desarrollo». En este sentido, el presidente de la Plataforma Regional de Representantes de Personas con discapacidad intelectual, Jesús Castellanos, ha insistido en la importancia de visibilizar los derechos y necesidades del colectivo, «para que nos tengan en cuenta en la sociedad».

