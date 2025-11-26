Suscribete a
ABC Premium

Plena Inclusión firma el protocolo de adhesión a la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura 2031

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado el carácter inclusivo del proyecto de la candidatura y ha escuchado las propuestas y reivindicaciones de la entidad

Eurocaja Rural se suma a la candidatura con la que Toledo aspira en 2031 a convertirse en Capital Europea de la Cultura

Firma de adhesión de Plena Inclusión a la candidatura
Firma de adhesión de Plena Inclusión a la candidatura ABC

ABC

Toledo

El presidente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado, ha firmado este miércoles el protocolo de adhesión a la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura 2031.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado que es un proyecto «verdaderamente inclusivo ... , algo que nos diferencia también del resto de ciudades», donde las personas con discapacidad también son protagonistas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app