La pista de hielo de Navidad tendrá 600 metros cuadrados y abrirá en noviembre

A tres meses para su apertura, el Ayuntamiento de Toledo ha iniciado los trámites para contratar la instalación de la pista de hielo de Navidad en el paseo de Sisebuto, una instalación que prestará servicio del 21 de noviembre al 15 de enero en horario ininterrumpido de 11:00 a 23:00 horas, a excepción de los días clave de las fiestas, como son el 24, 25 y 31 de diciembre, y el 1 y 6 de enero, que podrán adaptar el horario a criterio del adjudicatario.

Como establece el Ayuntamiento, el contrato tendrá una duración de dos años para cubrir las navidades 2025-2026 y 2026-2027 y una prórroga de un año para la Navidad 2027-2028. Por los dos primeros años las empresas interesadas tendrán que aportar 14.000 euros, es decir, 7.000 euros por temporada, en concepto de ocupación del espacio público.

La pista de hielo natural tiene que tener una superficie aproximada de 600 metros cuadrados para dar cabida a un aforo de 150 personas, a razón de cuatro metros cuadrados por usuario, y perimetrada por un vallado de seguridad de un metro de alto, además, la instalación tiene que estar cubierta por una carpa ignífuga.

El pliego de prescripciones técnicas también establece que en caso de que las obras del parque de La Vega y Sisebuto impidan la instalación de la pista en este punto se buscará una ubicación alternativa.

En cuanto a los servicios auxiliares que debe prestar el adjudicatario destacan la zona de alquiler de patines junto a la pista, una taquilla para la venta de entradas y otro espacio para la venta de guantes para los usuarios de todas las edades, y tendrá que poner a disposición del público infantil cascos de protección y andadores de ayuda a las personas principiantes.

Asimismo, el empresario que instale y gestione la pista de hielo tendrá que levantar un árbol de Navidad de al menos ocho metros de altura, decorado, y no le estará permitida la publicidad de empresas ajenas a la instalación. Deberá contar con un botiquín de primeros auxilios y con un seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de 700.000 euros.

La fuente de energía para la instalación será mediante el uso de generadores. Tanto el gasto de combustible, como el alquiler de los generadores, correrá por cuenta de la empresa adjudicataria que, además, tendrá que publicar las normas en un lugar visible. El plazo para presentar las ofertas finaliza este jueves, 14 de agosto.

