Piden 4 años de prisión para un acusado de tener en una casa de Yepes (Toledo) cocaína, marihuana y heroína para su venta

Los hechos se remontan al 8 de noviembre de 2021 cuando los agentes de la Guardia Civil, personados en el domicilio de Yepes, intervinieron dichas sustancias y efectos

Detenidos los 31 integrantes de una red nacional de tráfico de drogas que operaba desde Yuncos e Illescas

Piden 4 años de prisión para un acusado de tener en una casa de Yepes (Toledo) cocaína, marihuana y heroína para su venta
TOLEDO

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará este miércoles, 29 de octubre, a partir de las 9.30 horas, a J.E.R.G., un hombre acusado de tener en un domicilio de la localidad toledana de Yepes cocaína, marihuana y heroína para su venta, ... hechos por los que se enfrenta a una condena de 4 años de prisión y una multa de 10.000 euros. Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar sobre las 3.30 horas del 8 de noviembre de 2021 cuando los agentes de la Guardia Civil, personados en el domicilio de Yepes, intervinieron dichas sustancias y efectos.

