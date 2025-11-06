Suscribete a
ABC Premium

Pérez-Reverte aconseja nutrirse de historias para afrontar «la realidad del mundo hostil y peligroso»

El periodista y escritor ha presentado su última novela, «Misión en París (Las aventuras del Capitán Alatriste 8)», en un encuentro con estudiantes de Toledo en el marco del Festival CiBRA

Arturo Pérez-Reverte, contundente sobre lo que hay detrás del Premio Planeta tras llevárselo Juan del Val: «No se gana ni se pierde»

El escritor Arturo Pérez-Reverte en el Festival CiBRA de Toledo
El escritor Arturo Pérez-Reverte en el Festival CiBRA de Toledo Víctor rojas

F. Malara

Toledo

El escritor, periodista y académico español Arturo Pérez-Reverte ha recomendado en un encuentro con más de 600 jóvenes de Toledo, en el marco del Festival CiBRA, nutrirse de historias para estar preparados a la hora de afrontar la realidad «de este mundo hostil y ... peligroso».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app