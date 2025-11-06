Pérez-Reverte aconseja nutrirse de historias para afrontar «la realidad del mundo hostil y peligroso»

El escritor, periodista y académico español Arturo Pérez-Reverte ha recomendado en un encuentro con más de 600 jóvenes de Toledo, en el marco del Festival CiBRA, nutrirse de historias para estar preparados a la hora de afrontar la realidad «de este mundo hostil y ... peligroso».

«El mundo es un lugar peligroso y hostil donde pasan muchas cosas malas, aunque buenas también, pero sobre todo malas. Leer libros, ver películas o moverte en el mundo de la imaginación y de los relatos te permiten conocer. Así, cuando llegue el mundo real, el duro y complejo, sabréis distinguir. Cuanta más imaginación os metáis en la cabeza, más preparados estaréis para el mundo hostil y peligroso» ha explicado el autor.

Pérez-Reverte ha respondido todas las preguntas que los alumnos han querido hacerle, repasando su trayectoria como reportero de guerra y explicando, por ejemplo, cómo nació el personaje mítico de Alatriste, cuya octava entrega, «Misión en París», ha presentado durante el encuentro.

«Un personaje es un amigo con el que vives durante mucho tiempo y con el que terminas teniendo una gran afinidad, sobre todo cuando llevas ocho novelas con él. Alatriste viene de mi hija Carlota. A ella le gusta mucho el mar y queríaque conociese más sobre el siglo XVII, una época donde España era la actual Estados Unidos y que apenas se explicaba de pasada en la escuela. Por eso metí al mochilero Iñigo en la historia, para mostrar al héroe desde la figura de ese niño y, así, mi hija empezó a aficionarse a la historia de la memoria», ha confesado.

«La prisa por publicar estropea a los escritores jóvenes»

El escritor murciano ha subrayado que «un libro se empieza a escribir leyendo mucho», al tiempo que ha lamentado que «los escritores jóvenes tienen mucha prisa por publicar y eso les estropea. Hay q madurar, tener material, formarse, escribir, probar y tirar. Muchos han fracasado porque no han sabido esperar».

En este sentido, ha añadido que la clave para que un libro funcione es que el lector se proyecte en él y sienta que forma parte de la historia.

Por otro lado, Pérez-Reverte ha repasado su trayectoria como corresponsal de guerra durante 21 años a raíz de las preguntas del público adolescente. El académico ha repetido en varias ocasiones que todas esas vivencias le motivaron a ser escritor.

«Tenía tantas cosas en la mochila que con un artículo o reportaje no era suficiente. No me podía morir con ello», ha confesado el autor, quien ha dejado claro que aún le quedan muchas historias por contar. «Mientras siga teniendo recuerdos, escribiré novelas. Si algún día he rendido todas mis cuentas, lo dejaré, pero todavía me quedan muchas historias por resolver».