El PAU que unirá el barrio toledano de Buenavista con Valparaíso, La Legua y el Tres Culturas apuesta por bloques de viviendas en altura

El Ayuntamiento de Toledo debatirá el próximo lunes en la Comisión de Planeamiento la aprobación inicial de las bases del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) Palacio, que afecta a una superficie de 183.668 metros cuadrados situada entre la avenida Adolfo Suárez y la autovía TO-21. El documento, impulsado por la mercantil Inmobiliaria de Vistahermosa, marca las condiciones jurídicas, técnicas y urbanísticas de una actuación que prevé la construcción de alrededor de 575 viviendas y busca dar continuidad a la trama urbana en esta zona de la ciudad.

El desarrollo se sitúa en el frente urbano que conecta los barrios de La Legua, Valparaíso, Tres Culturas y Buenavista, y queda delimitado al norte por la TO-21, al sur por la avenida Adolfo Suárez, al este por la calle de los Concilios y al oeste por el Arroyo de la Era.

El informe jurídico del Ayuntamiento no se limita a dar luz verde a las bases presentadas por Inmobiliaria de Vistahermosa, sino que introduce modificaciones sustanciales para reforzar la protección ambiental, patrimonial y urbanística del sector. En primer lugar, se corrige la base tercera, estableciendo de forma expresa que el uso principal del ámbito será el residencial plurifamiliar en altura El objetivo es doble: liberar superficie al nivel del suelo para conservar vegetación y restos arqueológicos, y al mismo tiempo aprovechar la topografía de la ladera y las distintas cotas para mantener abiertas las vistas hacia la ciudad y el valle fluvial.

El planeamiento deberá justificar su ordenación en función de estos condicionantes naturales y patrimoniales, incluidos los yacimientos arqueológicos de Tabordo-Buenavista y Terraza Buenavista recogidos en la Carta Arqueológica.

En este sentido, se establece la prohibición de remover tierra en zonas verdes con interés arqueológico sin autorización previa, así como la obligación de cumplir con el Estudio de Evaluación Ambiental. Asimismo, deberán respetarse los condicionantes ambientales como los arroyos de la Era y de la Fuente Juana, así como la cercanía del río Tajo, lo que obliga a contar con autorización de la Confederación Hidrográfica.

Cesiones y dotaciones

El proyecto contempla las cesiones obligatorias del 15% del aprovechamiento lucrativo, repartidas entre el Ayuntamiento (10%) y la Junta de Comunidades (5%). Además, prevé una parcela de 7.205 metros cuadrados destinada a parque lineal fluvial público y la creación de zonas verdes y equipamientos en torno a la calle de los Concilios.

Otra de las modificaciones introducidas por los técnicos municipales afecta a la base sexta, puesto el Ayuntamiento elimina la posibilidad de aplicar el procedimiento simplificado de tramitación, de modo que la actuación solo podrá desarrollarse por la vía ordinaria. Con ello, se busca garantizar una tramitación con todas las fases de control y supervisión, dada la magnitud de la operación y la sensibilidad del entorno.

También se introducen cambios en la base novena, relativa a la adjudicación del programa a un agente urbanizador. Frente a la redacción inicial, el informe municipal concreta un sistema de valoración con un total de 50 puntos, de los cuales 30 se asignan a la mejor solución urbanística-ordenación, zonificación, red viaria, diseño de equipamientos públicos- y 20 a la integración medioambiental y la sostenibilidad. Este último bloque incluye aspectos como la eficiencia energética, el uso de infraestructuras de bajo consumo, la reducción del gasto de agua y el diseño de zonas verdes de bajo mantenimiento.

Con estas modificaciones, el Ayuntamiento condiciona la aprobación inicial a que el futuro desarrollo residencial no solo resuelva la conexión urbana entre los barrios de Buenavista, Valparaíso, La Legua y Tres Culturas, sino que lo haga con un planeamiento más exigente en términos de calidad urbanística, sostenibilidad y protección del patrimonio arqueológico.

La propuesta de aprobación inicial de las bases deberá ser ratificada en Pleno del viernes 26 de septiembre tras el paso por la comisión municipal de Planeamiento. Una vez aprobada, se abrirá un plazo de información pública de 30 días para la presentación de alegaciones, con la publicación del expediente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.

