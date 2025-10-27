Suscribete a
Escucha las noticias de este lunes 27 de octubre

El PAU Palacio urbanizará 18 hectáreas con bloques de pisos y zonas verdes entre los barrios toledanos de Valparaíso y Buenavista

Se trata del primer gran desarrollo urbanístico de la capital regional tras la anulación del POM de 2007

El PAU que unirá el barrio toledano de Buenavista con Valparaíso, La Legua y el Tres Culturas apuesta por bloques de viviendas en altura

Croquis del nuevo PAU Palacio
Croquis del nuevo PAU Palacio ABC
F. Franco

F. Franco

Toledo

El Ayuntamiento de Toledo dará esta semana el primer paso para hacer realidad uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de los últimos años, ya que permitirá unir los barrios de Buenavista, La Legua, Valparaíso y Tres Culturas a través de un nuevo desarrollo ... residencial, con amplias zonas verdes y criterios de sostenibilidad ambiental. La Comisión de Planeamiento tiene previsto aprobar inicialmente las bases del programa este martes, lo que permitirá someterlo después a información pública.

