El patrimonio hidráulico del Tajo, a estudio en una nueva conferencia en Toledo

El Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda de Toledo acogerá el próximo miércoles, 22 de octubre, a las 19:00 horas, una nueva sesión del Ciclo de Conferencias sobre Arqueología. Bajo el título 'Patrimonio hidráulico y paisajes en las riberas del ... Tajo. Toledo visto a través de su río', el encuentro abordará la relación histórica de la ciudad con su entorno fluvial.

La conferencia contará con la participación de José María Martín Civantos, investigador principal del proyecto y profesor en la Universidad de Granada; Marisa Barahona Oviedo, arqueóloga e integrante del equipo de investigación; y Sergio Isabel Ludeña, coordinador científico de la Fundación de Cultura Islámica (Funci), según ha informado el Museo a través de una nota de prensa.

Durante el acto, los ponentes expondrán las líneas de trabajo que están desarrollando para la identificación, documentación y análisis de estructuras hidráulicas históricas. Este estudio pretende profundizar en el conocimiento del paisaje cultural vinculado al río Tajo a su paso por Toledo, un aspecto fundamental para comprender el desarrollo histórico de la ciudad.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Universidad de Granada, la Fundación de Cultura Islámica (Funci) y la Fundación Juanelo Turriano. La entrada al evento es libre hasta completar aforo.