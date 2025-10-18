Suscribete a
El patrimonio hidráulico del Tajo, a estudio en una nueva conferencia en Toledo

Será en el Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda el próximo miércoles, 22 de octubre, a partir de las 19:00 horas

La conferencia es de acceso libre hasta completar aforo
La conferencia es de acceso libre hasta completar aforo

ABC

Toledo

El Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda de Toledo acogerá el próximo miércoles, 22 de octubre, a las 19:00 horas, una nueva sesión del Ciclo de Conferencias sobre Arqueología. Bajo el título 'Patrimonio hidráulico y paisajes en las riberas del ... Tajo. Toledo visto a través de su río', el encuentro abordará la relación histórica de la ciudad con su entorno fluvial.

