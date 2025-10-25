1-3: Paso atrás inesperado del Albacete Balompié ante un Córdoba muy práctico

El Albacete Balompié se dio un tiro en el pie tras caer en la tarde de este sábado en el Carlos Belmonte por 1-3 ante el Córdoba. El equipo andaluz se puso con un sorprendente y práctico 0-2 en el marcador ... al llegar justo al llegar al primer cuarto de hora del encuentro. El «Alba» intentó meterse en el choque, pero el sistema defensivo del Córdoba se mostró práctico. Ya con el 0-3 en el marcador, Agus Medina salvó el honor de los albaceteños. Asistieron al partido 10.995 espectadores (cifra oficial) para presenciar un encuentro que tuvo como árbitro a Carlos Muñiz, quien pertenece al Comité Aragonés.

Corría el minuto cinco del partido cuando el defensa Rubén Alves ponía el 0-1 en un perfecto remate de cabeza tras centro lateral de Carracedo. Sin tiempo para el respiro, al llegar justo al primer cuarto de hora de encuentro, una cesión de Dalisson la aprovechó el ariete Fuentes para soltar un buen tiro desde la frontal del área y batir al meta Lizoain.

Tras paso por vestuarios, el Albacete tuvo alguna que otra buena opción para meterse en el partido, pero fue el Córdoba quien sentenció la contienda con su tercer gol. Fue en el minuto 73 cuando Fuentes aprovechó un rechace en área local para de buen tiro llevar el baló a la red. Y ya en el tiempo añadido, minuto, 94, Agus Medina anotó para la escuadra albaceteña tras el saque de una falta. El Albacete Balompié repetirá partido en casa el próximo sábado (18.30 horas, por Movistar +) ante la SD Huesca