FÚTBOL-SEGUNDA DIVISIÓN

1-3: Paso atrás inesperado del Albacete Balompié ante un Córdoba muy práctico

Repetirá partido en casa el próximo sábado (18.30 horas, por Movistar +) ante la SD Huesca

LALIGA

B.CERVANTES

TOLEDO

El Albacete Balompié se dio un tiro en el pie tras caer en la tarde de este sábado en el Carlos Belmonte por 1-3 ante el Córdoba. El equipo andaluz se puso con un sorprendente y práctico 0-2 en el marcador ... al llegar justo al llegar al primer cuarto de hora del encuentro. El «Alba» intentó meterse en el choque, pero el sistema defensivo del Córdoba se mostró práctico. Ya con el 0-3 en el marcador, Agus Medina salvó el honor de los albaceteños. Asistieron al partido 10.995 espectadores (cifra oficial) para presenciar un encuentro que tuvo como árbitro a Carlos Muñiz, quien pertenece al Comité Aragonés.

