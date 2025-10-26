Suscribete a
El paseo de Merchán. Ensanches y reformas (1936-2025)

La Guerra Civil vació la Vega. En los años sesenta dilató su extensión y, desde 1989, se transformó su interior

Las imágenes del último siglo del parque de la Vega en Toledo

El Paseo de Merchán, primera época

Noticias del paseo de Merchán (o la Vega) entre 1900 y 1936

Mañana lluviosa del mercadillo del Martes en marzo de 2016. En 2020 fue trasladado a la cercana calle Duque de Lerma y, en 2021, al barrio de Santa Teresa. Foto Rafael del Cerro
Rafael del Cerro Malagón

Rafael del Cerro Malagón

TOLEDO

El domingo 19 de julio de 1936 pocos toledanos bajaron a pasar el día en el río y apenas hubo paseantes en la Vega. Las noticias de la sublevación militar contra el Gobierno y los disturbios habidos en Zocodover la noche del sábado, saldados con ... cuatro muertos y algunos heridos, habían roto la rutina de una jornada veraniega. El programa municipal para la próxima feria, que incluía una competición ciclista compartida con el ayuntamiento de Ciudad Real, quedó en suspenso. Lo mismo ocurrió a las obras de un templete de música en el salón central de la Vega previsto para funcionar en la feria de agosto. La ciudad asistía así al inicio de una guerra fratricida.

