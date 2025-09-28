La pasarela del Polígono de Toledo ya está instalada en dos tercios sobre varios pilares provisionales

La imagen del Polígono de Toledo empieza a cambiar con la silueta de la nueva pasarela peatonal que unirá la zona industrial y la residencial. Las obras, impulsadas por el Gobierno de España a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, han alcanzado un punto clave: ya se han colocado dos tercios de la estructura, que por ahora se sostiene sobre pilares provisionales a la espera de completar su montaje definitivo.

La infraestructura responde a una reclamación histórica de los vecinos del Polígono, que durante años han señalado la falta de un acceso seguro a pie entre ambas áreas. Actualmente, muchos trabajadores y residentes se ven obligados a realizar largos rodeos o a compartir itinerarios con el tráfico rodado, con el consiguiente riesgo.

Con esta pasarela, se busca facilitar la movilidad peatonal y reducir la dependencia del vehículo privado, generando además un acceso más directo a los servicios y espacios de la zona.

La instalación de los tramos de la pasarela se ha llevado a cabo de forma progresiva. Así, dos tercios de la estructura ya están en pie, aunque todavía no apoyados en los cimientos definitivos. Para garantizar la estabilidad, se han colocado pilares temporales que sostendrán la pasarela hasta que se complete la instalación y se consoliden los apoyos finales.

Así, en las próximas semanas se trabajará en la colocación del tramo restante de la pasarela, en el refuerzo de uniones y soldaduras, la instalación de barandillas, pavimento, sistemas de iluminación y seguridad. Hasta entonces, el paso permanecerá cerrado al público y solo accesible para las labores de la obra.

La pasarela forma parte del proyecto de acondicionamiento e integración urbana de la carretera TO-23. El presupuesto de las obras es de 3,6 millones de euros y se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.