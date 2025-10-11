Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Un aparatoso incendio en la azotea de un edificio obliga a cortar la Gran Vía de Madrid

Parapléjicos presenta en Suecia nuevos avances en fármacos y realidad virtual para la rehabilitación de la lesión medular

El centro toledano presenta en la reunión internacional ISCoS sus investigaciones sobre recuperación neurológica, neuroplasticidad y el uso de la realidad virtual en la mejora de la movilidad

Pacientes de Parapléjicos entrenarán conducción en simuladores para competir

La delegación de Parapléjicos en Gotemburgo ha estado encabezada por su directora, Mónica Alcobendas, e integrada por integrada por Antonio Oliviero, Vanesa Soto, Ana de los Reyes y Julián Taylor
La delegación de Parapléjicos en Gotemburgo ha estado encabezada por su directora, Mónica Alcobendas, e integrada por integrada por Antonio Oliviero, Vanesa Soto, Ana de los Reyes y Julián Taylor

ABC

Toledo

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo ha presentado en Suecia nuevos avances en la investigación sobre la recuperación neurológica tras una lesión medular, incluyendo tanto un estudio sobre un fármaco experimental que podría mejorar la resistencia al caminar como terapias ... basadas en realidad virtual para la rehabilitación de los brazos. Estas aportaciones se han dado a conocer en la 64ª Reunión Científica Anual de la Sociedad Internacional de la Médula Espinal (ISCoS) y la 19ª Reunión Bienal de la Sociedad Nórdica de la Médula Espinal (NoSCoS), celebradas en Gotemburgo (Suecia), donde el centro toledano ha participado de forma destacada con una delegación encabezada por su directora, Mónica Alcobendas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app