Parapléjicos presenta en Suecia nuevos avances en fármacos y realidad virtual para la rehabilitación de la lesión medular

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo ha presentado en Suecia nuevos avances en la investigación sobre la recuperación neurológica tras una lesión medular, incluyendo tanto un estudio sobre un fármaco experimental que podría mejorar la resistencia al caminar como terapias ... basadas en realidad virtual para la rehabilitación de los brazos. Estas aportaciones se han dado a conocer en la 64ª Reunión Científica Anual de la Sociedad Internacional de la Médula Espinal (ISCoS) y la 19ª Reunión Bienal de la Sociedad Nórdica de la Médula Espinal (NoSCoS), celebradas en Gotemburgo (Suecia), donde el centro toledano ha participado de forma destacada con una delegación encabezada por su directora, Mónica Alcobendas.

La representación del hospital ha estado integrada por Antonio Oliviero y Vanesa Soto, del Grupo de Exploración Funcional y Neuromodulación del Sistema Nervioso (FENSSI); Ana de los Reyes, responsable de la Unidad de Biomecánica y Ayudas Técnicas; y Julián Taylor, responsable del Grupo de Función Sensitiva y Motora.

El equipo ha presentado dos pósteres científicos y una comunicación oral sobre los mecanismos de recuperación neurológica y nuevas estrategias terapéuticas con el fármaco Rimonabant, orientadas a mejorar la función motora tras una lesión medular. También se ha compartido la experiencia del centro en el uso de la realidad virtual inmersiva para la rehabilitación de miembros superiores y un estudio internacional sobre lesión medular pediátrica.

Noticia Relacionada Investigación de Parapléjicos para la reparación temprana de la lesión medular aguda Mercedes Vega El equipo liderado por Francisco Javier Rodríguez trabaja con polímeros de elastina y busca terapias que reduzcan o limiten el avance del daño secundario que se produce después de la lesión medular, pequeño al principio, pero que aumenta de manera exponencial en las siguientes semanas

«Con estos trabajos, el Hospital Nacional de Parapléjicos refuerza su compromiso internacional con la investigación traslacional orientada a mejorar la funcionalidad y la independencia de las personas con lesión medular», ha destacado la directora del centro, Mónica Alcobendas.

Uno de los pósteres mostrados en la ISCoS analiza cómo la lesión medular afecta a la excitabilidad de la vía corticoespinal, el circuito que conecta el cerebro con la médula espinal para controlar los movimientos voluntarios. «Mediante estimulación magnética transcraneal (TMS) estudiamos en pacientes con lesiones cervicales y torácicas cómo estos cambios se relacionan con la fuerza de las manos, la capacidad de caminar y la fatiga. Los resultados ayudarán a comprender mejor la neuroplasticidad tras la lesión e identificar marcadores útiles para guiar la rehabilitación», ha concretado la neurocientífica Vanesa Soto.

La comunicación oral del equipo presenta datos preclínicos sobre Rimonabant, un modulador del sistema endocannabinoide. «Hemos observado que el fármaco reduce la hipoexcitabilidad en circuitos motores de la médula espinal, favoreciendo la activación neuronal y con potencial para mejorar la calidad, el vigor y la resistencia de la marcha en personas con lesión medular incompleta. Estos hallazgos abren la puerta a nuevas estrategias farmacológicas que complementen la rehabilitación», ha señalado el investigador Antonio Oliviero. Con base en estos resultados, se ha puesto en marcha un ensayo clínico para evaluar si el fármaco Rimonabant mejora la resistencia y la calidad de la marcha, con posible impacto en la autonomía y calidad de vida de quienes conservan capacidad de caminar.

El segundo póster, liderado por la Unidad de Biomecánica y Ayudas Técnicas, presentó datos sobre la aplicabilidad de dispositivos de realidad virtual tanto en personas sanas como en pacientes con lesión medular, con el objetivo de desarrollar terapias inmersivas de rehabilitación motora de los miembros superiores, adaptadas a las necesidades de los pacientes. «Los dispositivos comúnmente usados en terapias virtuales inmersivas son comerciales y fueron diseñados para ocio. Su uso en pacientes requiere un estudio previo de la experiencia de usuario. Estos resultados sientan las bases para analizar la usabilidad y funcionalidad de la plataforma virtual REHAB IMMERSIVE», explica Ana de los Reyes.

El investigador Julián Taylor, responsable del Grupo de Función Sensitivo-Motora, ha presentado el estudio internacional 'Priorities of the Paediatric Spinal Cord Injury Population', desarrollado junto a la Pan-European Paediatric Spinal Cord Injury (PEPSCI) y Stoke Mandeville Spinal Research, con la colaboración del área de Rehabilitación Infantil del hospital, representada por la doctora Elisa Dolado. El trabajo recoge la opinión de más de 200 jóvenes con lesión medular y sus familias de seis países europeos, con el objetivo de identificar sus principales necesidades y prioridades de salud. «Los resultados señalan como aspectos más importantes en la población la función vesical, intestinal y motora de las piernas, así como el control del dolor y la prevención de las lesiones por presión», ha resaltado Julián Taylor.