La palabra imaginada (41): Transparencia
Del libro 'Invisible en la piedra'. Editorial Celya 2018
DIAMANTE
Qué cercana la perfección
a la decisión del azar
para cambiar
su pulpa de carbono
y alcanzar la rareza
indiferente.
Sí, qué silenciosa
o lejos de nosotros.
ZAFIRO
Hay lugares marinos
con tanta sal de médula
de los ahogados
que los delfines,
más que saltar al viento,
vuelan al mediodía
por no nadar
entre los huesos
convertidos en gemas
preciosas sin anillos…
Huesos añiles, nadie
los reclama.
Vuelan desde el tupido
azul
y apresan pájaros.
