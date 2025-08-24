Suscribete a
La palabra imaginada (41): Transparencia

Del libro 'Invisible en la piedra'. Editorial Celya 2018

Diamantes
MARÍA ANTONIA RICAS

DIAMANTE

Qué cercana la perfección

a la decisión del azar

para cambiar

su pulpa de carbono

y alcanzar la rareza

indiferente.

Sí, qué silenciosa

o lejos de nosotros.

Zafiros
ZAFIRO

Hay lugares marinos

con tanta sal de médula

de los ahogados

que los delfines,

más que saltar al viento,

vuelan al mediodía

por no nadar

entre los huesos

convertidos en gemas

preciosas sin anillos…

Huesos añiles, nadie

los reclama.

Vuelan desde el tupido

azul

y apresan pájaros.

