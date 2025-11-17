El pago de 10,13 millones por el Nudo Norte reducirá del 26% al 14% la deuda del Ayuntamiento de Toledo

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo lleva este martes a la Comisión de Hacienda la modificación presupuestaria necesaria para consignar en el juzgado los 10,13 millones de euros destinados a cumplir el convenio expropiatorio del Nudo Norte, firmado en 2021 con ... la sociedad Condominio Once de Noviembre siglo XXI. La operación se financiará con los remanentes de tesorería que, tras el pago, quedarán reducidos a 7,34 millones de euros, una caída que el informe del interventor califica de «significativa y determinante para posibles situaciones futuras».

El informe del interventor, que da su conformidad a la operación, aunque con observaciones, explica que la modificación se financia con remanente líquido de tesorería, lo que en principio podría interpretarse como un aumento de gasto no financiero.

Sin embargo, la Intervención aclara que el abono de las expropiación de los terrenos que sirvieron para desdoblar el puente de Parapléjicos y crear una gran rotonda en forma de hipódromo a la altura de la Clínica del Rosario no tendrá impacto en los objetivos de estabilidad ni en la regla de gasto porque, en 2021, «al activarse contablemente la operación patrimonial derivada de la novación del convenio con Condominio, ya se realizó un ajuste negativo de 10,13 millones de euros». «Ahora, al dotarse crédito para ejecutar esa operación, debe aplicarse un ajuste de signo contrario, es decir, positivo, lo que deja un efecto final neto de cero», señala el documento integrado en el expediente que llegará este martes a la Comisión Municipal de Planeamiento.

Esta misma mecánica, añade, se ha aplicado para registrar los intereses devengados entre 2022 y 2024. En consecuencia, el crédito extraordinario «no afecta a la capacidad o necesidad de financiación del Ayuntamiento, ni a la regla de gasto en términos de contabilidad nacional».

El informe también confirma que la operación cumple el principio de devengo y los criterios del Plan General de Contabilidad Pública, y recuerda que los bienes expropiados, ya identificados jurídica y físicamente por el Servicio de Patrimonio, deberán incorporarse al inventario municipal para completar el registro patrimonial.

Plazo tope de pago

Otro de los aspectos clave del informe es la exigibilidad del pago. El interventor subraya que la obligación aún no ha vencido, ya que el convenio establece un plazo de cinco años desde su ratificación en enero de 2021, que concluye el 28 de enero de 2026.

Por tanto, a fecha del informe, firmado el pasado jueves, el alto funcionario municipal explica que, «aún no existe obligación legal inmediata de pago». No obstante, el Ayuntamiento puede adelantarlo, ya que el convenio permite que el expropiado acepte una entrega parcial antes del vencimiento. Para que ese pago anticipado tenga validez, la empresa deberá emitir factura por la transmisión de los bienes. Además, la Intervención advierte que, si el abono no fuera íntegro, cualquier pago parcial solo será liberatorio si el expropiado lo acepta expresamente, en aplicación de los artículos 1.110 y 1.173 del Código Civil.

El informe también analiza los intereses del aplazamiento previstos en el convenio. El interventor recuerda que el Consejo Consultivo avala fórmulas distintas a la legislación expropiatoria siempre que no generen un coste mayor que el legal. Exige además que los intereses se facturen por separado y recuerda que este concepto está exento de IVA.

Más allá de estas observaciones, el interventor subraya que la operación permitirá reducir el pasivo municipal en más de un 42%, lo que situará el ratio de endeudamiento en el 14%, frente al 26% actual. Esta caída de 12 puntos supone una reducción sustancial de la deuda municipal.

La consignación de los 10,13 millones que el Ayuntamiento de Toledo debe a Condominio -la factura es algo mayor porque falta de calcular los intereses devengados desde 2021 hasta la actualidad-, forma parte de la estrategia emprendida por el equipo municipal de Gobierno que considera que los dos convenios expropiatorios firmados con Condominio son nulos de pleno derecho porque lesionan el interés general.

Por tanto, y aunque los últimos movimientos parezcan que van encaminados a saldar una deuda millonaria heredada -que no ha podido materializarse en suelo urbanizable para construir debido a la anulación del Plan de Ordenación Municipal de 2007-, no es así. Lo cierto es que lo único que persigue el Ayuntamiento es evitar que el litigio judicial que va a emprender -pese a no haber logrado el apoyo del Consejo Consultivo al que acusa de intentar cercenar su derecho de defensa-, siga devengando intereses de demora.

Para la defensa de sus intereses, el Ayuntamiento de Toledo ha decidido prescindir de su asesoría jurídica externa, con la que mantiene discrepancias insalvables en este asunto, y ha contratado al catedrático Luciano Parejo, autor del informe jurídico que detectó hasta siete causas de nulidad.