El pago de 10,13 millones por el Nudo Norte reducirá del 26% al 14% la deuda del Ayuntamiento de Toledo

El interventor señala que saldar la deuda con Condominio no dejará impacto ni en los objetivos de estabilidad ni en la regla de gasto

Apunta también que se producirá una caída «significativa y determinante del remanente de Tesorería para posibles situaciones futuras»

Foto de archivo de 2009 de las obras de desblomaniento del puente de Parapléjicos
Foto de archivo de 2009 de las obras de desblomaniento del puente de Parapléjicos h.fraile
Fernando Franco

Fernando Franco

Toledo

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo lleva este martes a la Comisión de Hacienda la modificación presupuestaria necesaria para consignar en el juzgado los 10,13 millones de euros destinados a cumplir el convenio expropiatorio del Nudo Norte, firmado en 2021 con ... la sociedad Condominio Once de Noviembre siglo XXI. La operación se financiará con los remanentes de tesorería que, tras el pago, quedarán reducidos a 7,34 millones de euros, una caída que el informe del interventor califica de «significativa y determinante para posibles situaciones futuras».

