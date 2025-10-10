Page y Velázquez presentan el lunes la Ciudad del Cine que se levantará en el Parque de Polvorines de Toledo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, presentarán el próximo lunes el proyecto de la Ciudad del Cine, un ambicioso complejo audiovisual que se construye en el Parque de Polvorines, junto al río ... Tajo. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que esta iniciativa «revitalizará una zona abandonada desde hace años y pondrá el foco en el mundo audiovisual».

El pasado mes de septiembre, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo concedió la licencia de obra a la empresa pública Tragsa, encargada de la rehabilitación del recinto. El proyecto, impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha y financiado parcialmente con fondos europeos Next Generation, se levanta sobre las antiguas instalaciones del Instituto del Fuego, cuya construcción quedó paralizada en 2011.

La futura Ciudad del Cine contará con estudios de rodaje, talleres de decorados, camerinos y salas de producción, entre otras infraestructuras, con el objetivo de convertir Toledo en un referente nacional en la industria audiovisual.

Noticia Relacionada Tragsa ya tiene licencia para rehabilitar la zona de los Polvorines de Toledo donde se levantará la Ciudad del Cine Valle Sánchez La Junta de Gobierno Local ha aprobado también el reequilibrio económico del contrato del transporte urbano tras la dana de septiembre del año 2023 por un importe de 677.652,81 euros

«Esta actuación no solo pone en valor un espacio degradado, sino que convertirá a Toledo en un polo de atracción para rodajes y proyectos culturales de primer nivel», en palabras de Patricia Franco.

Los contratos publicados en el Perfil del Contratante del Estado detalla, entre toras cosas, las primeras inversiones para las obras de adecuación, que incluyen una partida de 327.421 euros destinada a trasdosados y falsos techos, así como el suministro de materiales de construcción como hormigón (220.494 euros), acero (85.002), aislamiento (161.379) y mortero (113.710). Además, se contempla el suministro de un centro de transformación eléctrica (120.066 euros) y el alquiler de andamios (80.472 euros).

Financiación y plazos

El proyecto, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuenta con financiación europea y deberá estar finalizado antes de junio de 2026, según las condiciones de los fondos Next Generation.

El Ayuntamiento de Toledo ha cedido los terrenos municipales a la Junta de Comunidades, mostrando su apoyo a una iniciativa que, en palabras de Carlos Velázquez, supondrá «un revulsivo económico, turístico y cultural para la ciudad».

Ubicado en la margen izquierda del Tajo, frente al campus de la Fábrica de Armas, el Parque de Polvorines será completamente rehabilitado. El presidente García-Page ha asegurado que este enclave se convertirá en «la gran sede del cine español», marcando el inicio de una nueva etapa para la capital regional.