Page y el subdelegado: un espionaje que sale a la luz año y medio después

Lo ocurrido el jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha podría ser el guion de una película de espionaje. El Debate sobre el Estado de la Región ha quedado eclipsado por la revelación del presidente regional, Emiliano García-Page, sobre en su contra ... promovido, según él, desde el entorno de la Delegación del Gobierno, unas palabras del líder socialista que han abierto otro foco de tensión entre el Ejecutivo autonómico y el Gobierno central, ambos del PSOE.

En la Delegación del Gobierno, que dirige Milagros Tolón, próxima a Pedro Sánchez, no se le ha querido dar importancia al asunto e, incluso, afirman las fuentes consultadas, que García-Page ya llegó a hablar de este tema hace tiempo en un comité del PSOE.

En el Gobierno regional, desde donde se lanzó la piedra, tampoco se ha querido dar mucho bombo a la noticia. Fuentes próximas a García-Page confirmaron a ABC que los hechos se remontan a hace un año y medio, y que el dirigente autonómico tuvo conocimiento de la situación porque algunas personas le advirtieron de que habían sido contactadas para recabar información que pudiera perjudicarle políticamente, aunque insisten a este diario en que no van a ir más allá en la denuncia.

La propia portavoz, Esther Padilla, también fue escueta en la rueda de prensa que ofreció para hacer balance del Debate, y no quiso entrar en detalles ni sobre cuándo ocurrieron los hechos, ni quién estaba detrás, ni siquiera fijó los acontecimientos en un espacio temporal. Mientras tanto, el episodio continúa alimentando la tensión interna dentro del Partido Socialista y deja más preguntas que respuestas sobre el alcance real de lo ocurrido y, sobre todo, sobre quién es el subdelegado al que se refiere Page.