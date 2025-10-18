Suscribete a
Page y el subdelegado: un espionaje que sale a la luz año y medio después

El Debate sobre el Estado de la Región ha quedado eclipsado por la revelación del presidente regional, Emiliano García-Page, sobre un supuesto intento de investigación en su contra promovido, según él, desde el entorno de la Delegación del Gobierno

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, durante su intervención en el Parlamento regional
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, durante su intervención en el Parlamento regional H. FRAILE
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Lo ocurrido el jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha podría ser el guion de una película de espionaje. El Debate sobre el Estado de la Región ha quedado eclipsado por la revelación del presidente regional, Emiliano García-Page, sobre en su contra ... promovido, según él, desde el entorno de la Delegación del Gobierno, unas palabras del líder socialista que han abierto otro foco de tensión entre el Ejecutivo autonómico y el Gobierno central, ambos del PSOE.

