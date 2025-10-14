Page: «Sin las redes sociales no habría este nivel de populismo barato»

Suscribete a
En una charla sobre cómo será el futuro, el presidente de Castilla-La Mancha adelanta que en 2026 la Junta aplicará la IA a los expedientes de impacto ambiental

Fernando Jáuregui y Emiliano García-Page
JCCM

J. A. Pérez

Toledo

En 1995, hace tres décadas, José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, encargó una encuesta de consumo interno entre los altos cargos de la Junta para saber cuántos de ellos sabían qué era eso del internet. Y sólo el cinco por ciento respondió de manera ... afirmativa. A Emiliano García-Page, que ya estaba en el Gobierno regional, aquello le sonó a chino, pero ahora se atreve a predecir que dentro de cinco años el 90 por ciento de los diagnósticos médicos serán dictados por la inteligencia artificial. Es más: en apenas tres meses, en enero de 2026, la Junta comenzará a «aplicar la IA a los expedientes de impacto ambiental» y «lo que antes eran siete meses» se resolverá «en cinco días».

