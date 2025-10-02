Mientras Page se planta, Tolón defiende el «cambio de actitud total» del Gobierno de España en defensa del Tajo

Mientras el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado este jueves que está en conversaciones con las entidades de la región que se han posicionado ya a favor del Gobierno regional con el fin de «obligar» al Ministerio para la Transición Ecológica ... y el Reto Demográfico (Miteco) a reclamar la ejecución de las sentencias sobre los caudales ecológicos, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha subrayado este jueves el «cambio de actitud total» por parte del Ejecutivo central para proteger el río Tajo y reforzar la política de agua en beneficio de la Comunidad Autónoma. Tolón se ha pronunciado así tras la reunión mantenida este miércoles entre la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que se abordó el retraso en la entrada en vigor de las nuevas normas del trasvase Tajo-Segura. El encuentro, según el Ejecutivo regional, concluyó sin «avances significativos».

«La clave es que el Gobierno de España ha dado un paso adelante para apoyar la política de agua que venimos defendiendo aquí en Castilla-La Mancha, especialmente desde el PSOE», ha afirmado la delegada, quien ha valorado los compromisos expresados por el Ministerio de Transición Ecológica. Noticia Relacionada La Red del Tajo, desolada y cansada, exige que se cumplan los caudales ecológicos: «Nos tratan como un territorio de tercera categoría» Valle Sánchez Afirman que el río no puede esperar y lamentan que se haga aquí, en Castilla-La Mancha, lo que «no se atreven a hacer con el Guadalquivir, el Duero y mucho menos con el Ebro» En este sentido, ha recordado las declaraciones recientes de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, garantizando que se cumplirán las sentencias que obligan a impulsar medidas en defensa del río. Respecto al retraso en la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase, que el Ministerio se comprometió a tener listas en septiembre, Tolón ha reconocido que a 2 de octubre aún no se han aprobado, pero ha recalcado que «el cambio de actitud del Gobierno de España ha sido total en beneficio de nuestro río».

