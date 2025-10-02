Suscribete a
La Fiscalía investigará también la interceptación de los barcos de la Flotilla

Mientras Page se planta, Tolón defiende el «cambio de actitud total» del Gobierno de España en defensa del Tajo

«La clave es que el Gobierno de España ha dado un paso adelante para apoyar la política de agua que venimos defendiendo aquí en Castilla-La Mancha, especialmente desde el PSOE», ha afirmado la delegada

Page reacciona: «El Gobierno nos va a obligar a demandar la ejecución de la sentencia» de los caudales ecológicos del Tajo

El río Tajo, a su paso por Toledo ABC
Valle Sánchez

TOLEDO

Mientras el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado este jueves que está en conversaciones con las entidades de la región que se han posicionado ya a favor del Gobierno regional con el fin de «obligar» al Ministerio para la Transición Ecológica ... y el Reto Demográfico (Miteco) a reclamar la ejecución de las sentencias sobre los caudales ecológicos, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha subrayado este jueves el «cambio de actitud total» por parte del Ejecutivo central para proteger el río Tajo y reforzar la política de agua en beneficio de la Comunidad Autónoma. Tolón se ha pronunciado así tras la reunión mantenida este miércoles entre la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que se abordó el retraso en la entrada en vigor de las nuevas normas del trasvase Tajo-Segura. El encuentro, según el Ejecutivo regional, concluyó sin «avances significativos».

