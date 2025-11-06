Suscribete a
ABC Premium

Page anuncia un acuerdo de colaboración con la Policía y la Fiscalía para erradicar las situaciones de acoso en las aulas

Se trata de trabajar, junto a la comunidad educativa en la identificación, detección y acompañamiento a las víctimas

Adrián Izquierdo: «El bullying debe ser cada vez más un tema de conversación a nivel público»

Emiliano García-Page
Emiliano García-Page ABC

ABC

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«La violencia es algo que hay que erradicar en todos los órdenes, en el mundo, en España, en nuestro entorno, de nosotros mismos, pero si hay un espacio en el que realmente es más detestable la violencia, es justamente en la escuela». Así ... lo ha asegurado este jueves el el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en un vídeo publicado en sus redes sociales con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app