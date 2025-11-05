Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
La sesión se reanudará por la tarde con testificales de periodistas que publicaron el caso

Padilla tacha de «despreciable» la actitud de Núñez por comparar a Page con Mazón

La portavoz afirma que la estrategia del líder del PP es «vincular cualquier desgracia o crisis en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP con la gestión del presidente de Castilla-La Mancha»

Núñez censura que Page no haya asumido responsabilidades tras la dana como ha hecho hoy Mazón

Sigue en directo el juicio a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, y la filtración de datos de la pareja de Ayuso

Esther Padilla y Paco Núñez
Esther Padilla y Paco Núñez ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha respondido con dureza a las críticas vertidas por el presidente del Partido Popular de la región, Paco Núñez, quien ayer censuró al jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, por no haber asumido responsabilidades tras la dana que afectó también a la comunidad el pasado 29 de octubre. ... Según Núñez, mientras Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, asumió responsabilidades por los daños ocasionados, García-Page no lo hizo en Castilla-La Mancha.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app