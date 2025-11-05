Padilla tacha de «despreciable» la actitud de Núñez por comparar a Page con Mazón

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha respondido con dureza a las críticas vertidas por el presidente del Partido Popular de la región, Paco Núñez, quien ayer censuró al jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, por no haber asumido responsabilidades tras la dana que afectó también a la comunidad el pasado 29 de octubre. ... Según Núñez, mientras Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, asumió responsabilidades por los daños ocasionados, García-Page no lo hizo en Castilla-La Mancha.

Padilla ha calificado de «despreciable» la actitud de Núñez y ha subrayado que la estrategia del líder del PP es «vincular cualquier desgracia o crisis en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP con la gestión de Page». La consejera ha criticado el intento de Núñez de comparar la actuación de Mazón con la de García-Page, calificando como «bastante desesperado» el hecho de que el líder popular tratara de buscar semejanzas entre los dos casos.

En sus declaraciones, Padilla ha aclarado que la ciudadanía de Valencia tiene muy claro lo que hizo Mazón, y que, al igual que los valencianos, los castellanomanchegos saben perfectamente lo que hizo García-Page tras la tragedia. La portavoz destacó que Page estuvo «apoyando a los municipios afectados, a los familiares de las víctimas y a todas las personas afectadas por aquella desgracia», lo que, según Padilla, hace aún más incomprensible y «despreciable» la actitud de Núñez al utilizar la tragedia con fines políticos.

«Desde que Paco Núñez llegó a la presidencia del PP en Castilla-La Mancha, ha utilizado cualquier problema, crisis o desgracia en cualquier parte de España para asociarlo de forma errónea a la gestión del presidente Page», afirmó Padilla. La portavoz también ha lamentó la «falta de humanidad» que, a su juicio, Núñez ha demostrado con «esta desgracia»

En respuesta a las críticas de Núñez, Padilla ha defendido que el Gobierno de Castilla-La Mancha, desde el primer momento, se ha volcado en la atención a los afectados por la dana, mostrando su compromiso con los municipios y los vecinos afectados. La portavoz también ha recordado que García-Page estuvo personalmente presente en los lugares más afectados por las lluvias y las inundaciones, demostrando una actitud responsable y cercana a la ciudadanía.