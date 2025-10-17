Padilla acusa al PP de Núñez de manipular un vídeo para atacar a García-Page

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha acusado este viernes al Partido Popular de Paco Núñez de «manipular un vídeo» del presidente autonómico, Emiliano García-Page, con el objetivo de perjudicar su imagen tras el Debate sobre el Estado de la Región.

... Padilla ha calificado de «burda» la maniobra de los populares, en referencia a una publicación en la red social X (antes Twitter) difundida por dirigentes del PP, entre ellos Santiago Serrano, portavoz adjunto del grupo popular en las Cortes. En el vídeo se ve a García-Page diciendo «cómo no voy a ser sanchista», acompañado por un texto que lo presentaba como «Page, el orgulloso sanchista y socialista».

📹 Page, el orgulloso sanchista y socialista. Así nos va 👇 #PageEsUnFraude pic.twitter.com/ZSkFoPOOs5 — Santiago Serrano (@santi_serrano) October 16, 2025

El propio presidente regional ha denunciado la manipulación desde sus redes sociales poniendo el vídeo completo, en el que se declara sanchista porque se apellida de segundo Sánchez y advirte: «Y miro enfrente y me asusto. Si el PP de Castilla-La Mancha es capaz de manipular algo tan simple como esto... ¿Qué no hará con el resto? Si intentan engañar con algo tan absurdo... ¿Qué no harán con aquello que no sea tan sencillo de verificar?».

Y miro enfrente y me asusto. Si el PP de Castilla-La Mancha es capaz de manipular algo tan simple como esto.... ¿Qué no hará con el resto? Si intentan engañar con algo tan absurdo.... ¿Qué no harán con aquello que no sea tan sencillo de verificar? pic.twitter.com/ZyxE5lDiPs — Emiliano García-Page (@garciapage) October 17, 2025

Durante su comparecencia, Padilla se ha deshecho en elogios hacia la intervención de García-Page, a quien ha definido como «el único líder capaz de mirar al futuro con ambición y coherencia en defensa de Castilla-La Mancha». En contraste, ha considerado que el líder del PP protagonizó «el peor debate de sus siete años de oposición».

«Por un lado tenemos a un Partido Popular cuyo líder reflejó la decepción para unos y la constatación para otros de que no ha cambiado. No solo no ha aprendido nada, no ha mejorado, ha ido a peor. El de ayer fue el peor debate de Paco Núñez en siete años», ha afirmado la portavoz.

Padilla ha acusado, además, al presidente del PP regional de «querer crear un lodazal político» en lugar de presentar propuestas para la región. «Pintó una región caótica, pero lo que hizo fue recordarnos la región caótica que nos dejó el PP. No da la talla para liderar Castilla-La Mancha», ha sentenciado.

Críticas a Vox y trasvases

La portavoz del Ejecutivo autonómico extendió sus críticas a Vox, a quien ha acusado de ser «un partido que no cree en las autonomías ni en la Unión Europea» y de «defender abiertamente los trasvases de agua hacia el Levante». «Ni el Partido Popular ni Vox aportaron nada para Castilla-La Mancha. Demuestran que no tienen capacidad para hacerlo ni ahora ni en el futuro», recalcó.

En contraposición, Padilla ha ensalzado la intervención del presidente García-Page en el debate, destacando su «visión de futuro», su «honestidad» y su «capacidad para ofrecer soluciones reales a los problemas de la ciudadanía».

«Demostró la solvencia de un líder autonómico que conoce como nadie Castilla-La Mancha y que tiene ambición de progreso para esta región. Aportó soluciones para mejorar la vida de la gente y defendió los intereses de esta tierra con coherencia y valentía», ha afirmado.

Padilla ha subrayado que el proyecto político de García-Page es «el único que garantiza el progreso y la igualdad en Castilla-La Mancha», y agradeció al grupo socialista sus resoluciones de apoyo a los planes del Gobierno regional.