Suscribete a
ABC Premium

Padilla acusa al PP de Núñez de manipular un vídeo para atacar a García-Page

La consejera portavoz elogia la solvencia y liderazgo del presidente regional frente al «peor discurso del PP en siete años» y critica el uso del «fango» como estrategia política

Tensión en el Debate sobre el Estado de la Región: Page se niega a dar la réplica a Vox tras ser acusado de pertenecer a una «banda criminal»

Esther Padilla, consejera Portavoz del Gobierno
Esther Padilla, consejera Portavoz del Gobierno ABC
Valle SánchezAB

Valle SánchezAB

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha acusado este viernes al Partido Popular de Paco Núñez de «manipular un vídeo» del presidente autonómico, Emiliano García-Page, con el objetivo de perjudicar su imagen tras el Debate sobre el Estado de la Región.

... Padilla ha calificado de «burda» la maniobra de los populares, en referencia a una publicación en la red social X (antes Twitter) difundida por dirigentes del PP, entre ellos Santiago Serrano, portavoz adjunto del grupo popular en las Cortes. En el vídeo se ve a García-Page diciendo «cómo no voy a ser sanchista», acompañado por un texto que lo presentaba como «Page, el orgulloso sanchista y socialista».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app