Los pacientes pediátricos podrán acceder al quirófano en el Hospital de Toledo en coches y motos teledirigidas

El Hospital Universitario de Toledo ha incorporado cuatro coches y dos motos eléctricas teledirigidos para trasladar a los pacientes pediátricos desde la planta de hospitalización hasta el quirófano, gracias a la donación del Grupo Queraltó S.A.

Como informaban en nota de prensa, se trata de que los pacientes pediátricos puedan desplazarse hasta el quirófano desde sus habitaciones en la planta de hospitalización pediátrica, realizando el trayecto «más divertido con el fin de reducir el nerviosismo y miedo que suele provocar este tipo de situaciones desconocidas para un niño y también para sus familiares«.

El director de Personas y Cultura Organizacional, Juan Pablo Rodríguez, ha manifestado su agradecimiento a la empresa que ha donado estos vehículos. «Con esta iniciativa se pretende reducir el estrés para lograr el bienestar de los pacientes pediátricos y también de sus familias, dado que un ingreso hospitalario genera un estado de inquietud tanto en el niño como en su entorno familiar«, indican en nota de prensa.

Por su parte, la cirujana pediátrica Lara Merino manifestaba que «para nosotros como cirujanos pediátricos tiene especial importancia la humanización del hospital. La creación de espacios y adquisición de dispositivos como estos, permite a los niños mezclar el juego con el hospital y hacer del evento de la hospitalización algo menos traumático«.

«Estamos encantados de que se fomente cualquier gesto que mejore el cuidado de los pacientes, pues no es más que nuestro propio objetivo de bienestar llevado a su máximo exponente. Por ese motivo, agradecemos enormemente a la empresa que ha donado el material y a todos los compañeros que se han esforzado en conseguir que haya sido posible«, indicaba.

Por su parte, la supervisora de Enfermería, María Ferrero, ha querido compartir con los primeros pacientes pediátricos el momento en el que viajan motorizados al bloque quirúrgico y ha comprobado «como cambia el semblante de los pequeños cuando entran al quirófano. Todo es diferente porque los padres están más tranquilos al ver que sus hijos están más contentos y relajados«.

