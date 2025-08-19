Orgullo toledano: Raúl del Cerro conquista por tercera vez el Estrecho de Gibraltar

El deportista toledano Raúl del Cerro ha vuelto a lograr una de las grandes hazañas del deporte de resistencia: cruzar por tercera vez el Estrecho de Gibraltar a nado, completando los 15,1 kilómetros que separan Europa de África en un tiempo de 3 horas y 53 minutos, con la ayuda de un traje de neopreno.

El punto de llegada fue Punta Cires, en la costa marroquí, tras una travesía en la que la temperatura media del agua fue de 20,6 ºC, condiciones exigentes que no impidieron al toledano completar con éxito el cruce.

A sus 50 años, del Cerro continúa desafiando los límites de la resistencia física y mental. A lo largo de su trayectoria ha completado 26 maratones, incluyendo algunas de las más prestigiosas del mundo, como los Maratones de París, Roma o el Maratón de Nueva York, prueba en la que ya se prepara para volver a participar en la próxima edición.

En natación, ha sido protagonista en desafíos extremos como la Batalla de Rande, nadando 27 kilómetros entre las Islas Cíes y la costa gallega, considerada una de las pruebas más duras del continente europeo.

Del Cerro también ha brillado en el mundo del triatlón, compitiendo en pruebas de corta, media y larga distancia en todo el país, como el Triatlón de Pálmaces o el Triatlón Villa de Madrid, demostrando una versatilidad poco común.

Comprometido no solo con el deporte, sino también con causas solidarias, ha participado en iniciativas como el 'Mediterranean Challenge', donde contribuyó a recaudar más de 200.000 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer y la Fundación 'Juegaterapia'.

Su palmarés incluye también cuatro títulos como campeón de España por equipos en aguas abiertas con el Club Natación Torrijos, y es un habitual en eventos populares como la San Silvestre Toledana, donde año tras año demuestra su cercanía y espíritu deportivo.

Raúl del Cerro encarna los valores del esfuerzo, la constancia y la pasión por el deporte. Un verdadero referente toledano que sigue acumulando retos y superándolos.

