La ordenanza para regular el turismo masivo en Toledo entra en su recta final tras ser aceptadas varias alegaciones que no alteran su esencia

El concejal de Turismo, José Manuel Velasco, ha confirmado que el Ayuntamiento de Toledo ha aceptado varias de las alegaciones presentadas a la nueva ordenanza municipal de regulación de la actividad turística y la convivencia ciudadana, aunque no afectan al espíritu inicial del ... texto.

En total, se han presentado una veintena de alegaciones de personas físicas y jurídicas durante el periodo de información pública que concluyó el pasado 19 de septiembre. Tras su revisión, el texto se someterá nuevamente a un plazo de cinco días hábiles, hasta el próximo viernes, para que los grupos municipales puedan presentar nuevas alegaciones, «únicamente sobre los puntos que se han modificado».

«Hemos aceptado varias alegaciones, pero ninguna altera la esencia de la ordenanza. El objetivo sigue siendo ordenar la actividad turística y garantizar la convivencia en el casco histórico», ha señalado Velasco.

El concejal ha explicado que entre las propuestas incorporadas figura una disposición final que retrasa la entrada en vigor de la ordenanza al 1 de enero de 2026, con el fin de facilitar que guías, agencias y operadores turísticos «tengan tiempo suficiente para adaptarse a la nueva normativa».

Hostelería presente

También se han incorporado sugerencias de asociaciones vecinales para reforzar la presencia de los vecinos en el Consejo Local de Turismo, así como aportaciones de la Federación de Hostelería y Turismo de la Provincia de Toledo para asegurar su representación en dicho órgano.

En cuanto al contenido técnico, Velasco ha detallado que se ha modificado el artículo 5, que regula la actividad de los guías turísticos y en donde se incluye la obligación de informar a los grupos sobre comportamientos cívicos y directrices de circulación en calles estrechas o zonas saturadas «para evitar colapsos».

Por su parte, el artículo 9, que en el texto original se titulaba «free-tours y publicidad», elimina la palabra «free-tours» pero mantiene el contenido y las normas de cumplimiento.

La ordenanza, que será aprobada de forma definitiva en los próximos días, mantiene el límite máximo de 30 personas por grupo en las zonas más concurridas —como la calle Hombre de Palo, la plaza del Ayuntamiento y el pasaje Balaguer—, pese a las alegaciones de plataformas como SUMAR Toledo o Iniciativa Ciudadana, que pedían reducirlo a 20 en toda la ciudad.

Entre las medidas destacadas se incluyen la prohibición de megáfonos y grandes paraguas identificativos, la restricción de altavoces, la limitación de grupos en áreas de alta saturación y la obligación de utilizar itinerarios alternativos. El objetivo, ha subrayado el concejal, es «ordenar el flujo de visitantes y mitigar el impacto del turismo en zonas residenciales».

«Queremos una ciudad abierta al turismo, pero también respetuosa con quienes viven en ella. La norma busca equilibrio, convivencia y sostenibilidad», ha concluido Velasco.