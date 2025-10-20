Suscribete a
La ordenanza para regular el turismo masivo en Toledo entra en su recta final tras ser aceptadas varias alegaciones que no alteran su esencia

Entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y mantiene el límite máximo de 30 personas por grupo en las zonas más concurridas, pese a que plataformas como Sumar o Iniciativa Ciudadana que pedían reducirlo a 20

La ordenanza de turismo de Toledo, un texto pionero para equilibrar visitantes y vecinos

Turistas por Toledo EFE
Valle Sánchez

TOLEDO

El concejal de Turismo, José Manuel Velasco, ha confirmado que el Ayuntamiento de Toledo ha aceptado varias de las alegaciones presentadas a la nueva ordenanza municipal de regulación de la actividad turística y la convivencia ciudadana, aunque no afectan al espíritu inicial del ... texto.

