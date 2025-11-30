Suscribete a
Los opositores a las plantas de biogás piden a la Junta que paralice su Plan Regional de Biometanización

Entregan en persona a García-Page un documento con las peticiones de cerca de cincuenta colectivos en contra de este tipo de instalaciones

La asociación contra la planta de biogás en Villaluenga de la Sagra (Toledo) solicita nuevos actos de concentración y protesta

Este domingo se ha celebrado en la localidad de Villaluenga de la Sagra la segunda de las concentraciones vecinales contra la construcción de una planta de biogás en esta localidad
Este domingo se ha celebrado en la localidad de Villaluenga de la Sagra la segunda de las concentraciones vecinales contra la construcción de una planta de biogás en esta localidad
Antonio González Jerez

TOLEDO

Mientras que el Plan Regional de Biometanización impulsado por la Junta de Comunidades ha reactivado los proyectos de implantación y creación de un buen número de nuevas plantas de biogás por toda la geografía castellano-manchega, al mismo tiempo ha surgido un importante movimiento ... de oposición a este tipo de nuevas instalaciones energéticas, ante el temor a problemas e inconvenientes como los malos olores o la posibilidad de contaminación que puedan afectar a los núcleos urbanos próximos a las mismas.

