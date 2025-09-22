Once libros finalistas optan al I Premio de la Crítica de Poesía de Castilla-La Mancha

El comité de lectura ha dado a conocer los once poemarios finalistas de esta primera edición, una selección que ha sido especialmente reñida por el nivel de las obras presentadas

La poesía volverá a ser protagonista en Castilla-La Mancha el próximo lunes, 29 de septiembre, con la celebración de la Gala Oh Poetry! en el Aula de Cultura de Unicaja en Albacete, donde se darán a conocer los ganadores del I Premio de la Crítica de Poesía de Castilla-La Mancha y del Premio de Honor 2025.

El comité de lectura ha dado a conocer los once poemarios finalistas de esta primera edición, una selección que ha sido especialmente reñida por el nivel de las obras presentadas. Entre los títulos que optan al galardón figuran La fiebre y la semilla de Ana Martínez Castillo (Mclein y Parker), Pequeña de Ana Sánchez Huéscar (BajAmar), Bailando en la azotea de Antonio Rodríguez Jiménez (Renacimiento) o A todo esto de Arturo Tendero (Pre-Textos).

La lista incluye también obras como 'El hombre que se creía Marco Polo', de Federico Gallego Ripoll (Ed. Fantasma); 'Pureza', de Irene Domínguez, publicada en la colección Adonáis de Rialp; 'Anábasis', de Javier Lorenzo Candel (Baile del Sol); y 'Una arena tan sensible', de Matías Miguel Clemente (La Bella Varsovia). Completan la nómina 'Lírica industrial', de Rubén Martín Díaz (Rialp, Adonáis), E'l azogue y la plata', de Teo Serna (Mahalta), y 'El sueño de Leteo', de Vicente Cervera Salinas (Renacimiento).

Según la organización, muchos de los títulos proceden de algunas de las editoriales de poesía más prestigiosas del panorama nacional y varios han recibido ya reconocimientos en certámenes internacionales, lo que da cuenta de la calidad de la selección. El jurado, formado por destacadas personalidades del mundo de la poesía, la comunicación y la crítica literaria, será el encargado de elegir al ganador.

Una gala con poesía, música y teatro

La ceremonia contará con la presencia de Mircea Cărtărescu, que recibirá el Premio Oh Poetry! de Honor 2025, y de la escritora Ioana Nicolaie. También participarán la narradora Almudena Sánchez y la poeta Carmen Palomo, reciente Premio Nacional Villa de Churriana. El programa se completará con la música al piano de Claudia Dafne Sevilla y una actuación teatral a cargo del actor Miguel Ángel Gallardo.

Con este evento, Oh Poetry! consolida un espacio de referencia para la poesía en Castilla-La Mancha y sitúa a la región en el mapa literario nacional con un premio que nace con vocación de prestigio y continuidad.