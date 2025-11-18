Suscribete a
'Ojo al dato': el 40% de mujeres con discapacidad han sufrido violencia de género

Se es «más vulnerable sin independencia económica», asegura la Fundación ONCE, que ha impulsado un estudio sobre el tema y trata de ayudar con el programa Inserta Empleo

La concejala Marisol Illescas y Marta Barrón, técnico de la Fundación ONCE
La concejala Marisol Illescas y Marta Barrón, técnico de la Fundación ONCE

J. A. Pérez

Toledo

Cuatro de cada diez mujeres con algún tipo de discapacidad han sufrido violencia de género. Es la impactante conclusión del estudio 'Ojo al dato', realizado por la Fundación ONCE sobre esta «realidad silenciada» y en el que han participado más de 1.600 ... féminas en todo el país.

