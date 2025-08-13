Las obras del parque de la Vega de Toledo avanzan en plazo para convertirse en la gran «entrada imperial» a la ciudad

Las obras del toledano parque de la Vega avanzan según los plazos. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, acompañado de varios concejales, ha visitado los trabajos que se encuentran en su primera fase. Ya se ha instalado un moderno sistema de riego, que se puede gestionar mediante un teléfono móvil, se han renovado tuberías y la red eléctrica y se ha instalado una nueva red de agua potable. En estos momentos se está trabajando ya en el paseo interior, que tendrá un pavimento duradero.

La obra, que se está realizando con una subvención de fondos europeos Next Generation por un importe de casi tres millones de euros, se va a ejecutar en tres fases que finalizarán el 30 de junio del año 2026, una actuación, según ha recordado el alcalde, «que persigue dos objetivos fundamentales, por un lado, revitalizar este parque «tan querido por los toledanos» y mejorar todo el entorno para convertirlo en una gran entrada al Casco Histórico de la ciudad, «una entrada Imperial, a la ciudad Imperial».

🚧Avanzan las obras de la Vega



🌳 +150 nuevos árboles

💡 Iluminación LED

💦 Riego automatizado

🎠 Nueva zona infantil



🗣️Velázquez: “Pretendemos revitalizar este parque tan querido por los toledanos creando una entrada Imperial, a la ciudad Imperial”https://t.co/rAK5TQ2FPY pic.twitter.com/vRfaMpEKD2 — Ayuntamiento de Toledo (@ToledoAyto) August 13, 2025

Pero, además, ha continuado Velázquez, «hubiera sido un error no aprovechar para mejorar todo el entorno, como es el Paseo de Merchán y la calle Duque de Lerma, mejorando la accesibilidad, haciéndolo más habitable y amable para los peatones».

En este sentido, el alcalde de la ciudad ha desgranado las diferentes mejoras que se van a desarrollar. En primer lugar, se va a instalar un riego automatizado que supondrá una eficiencia en la gestión de los recursos públicos ya que hasta ahora «gran parte de este parque se estaba regando a mano como en los años 70».

También hay una mejora «muy importante» en cuanto al abastecimiento y el saneamiento, ya que, en estos momentos, «los kioscos que prestan aquí sus servicios carecían de estos sistemas y que hará que este parque, además de ser histórico, esté adecuado al siglo XXI».

Por otro lado, se va a acometer una importante mejora en cuanto a la iluminación, cambiando todas las luces e instalando nuevas de LED, «lo que contribuirá también a reducir la factura de la luz, además de embellecer el parque y que también se colocarán en tres fuentes de agua».

Otra de las novedades que ha indicado el alcalde es la instalación de una gran zona infantil «espectacular» en la parte del fondo del parque, además, el proyecto cuenta con una «gran apuesta por el arbolado con la plantación de más de 150 nuevos ejemplares, no solo en el parque de la Vega, también en el entorno, en Sisebuto, en el Paseo de Merchán y en Recaredo».

En cuanto a la mejora de ese entorno, se va a intervenir en las aceras de Duque de Lerma, lo que conllevará una reordenación del tráfico y, sobre todo, ha señalado Velázquez «vamos a sacar del olvido las esculturas que se encuentran dentro del parque, algunas de ellas ocultas por la maleza, y que llegaron a la ciudad de Toledo hace más de 200 años».

Más temas:

Obras