«El Nuncio»: nueva vida más sostenible para un símbolo del Casco Histórico de Toledo

Toledo ha vivido este lunes la inauguración de las obras de reforma del antiguo Hospital del Nuncio Nuevo, conocido popularmente como 'El Nuncio' y sede de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha recuperado su esplendor tras una rehabilitación integral que ha supuesto una inversión de 13 millones de euros, de los cuales 10 proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). Los más de 200 funcionarios que acoge el edificio regresaron el pasado mes de julio a la reformada sede , tras estar dispersos por diferentes sedes de la ciudad durante los dos años que han durado las obras.

Noticia Relacionada La inauguración de 'El Nuncio', en Toledo, en imágenes ABC La sede de la Consejería de Hacienda Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo, en la que trabajan más de 200 funcionarios, se renueva tras una cuidada restauración que ha costado 13 millones de euros

El presidente regional, Emiliano García-Page, presidió el acto oficial de inauguración, acompañado por la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, y la vicepresidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, además de numerosas autoridades del ámbito político, empresarial y social, como los exconsejeros de Hacienda, como Juan Pedro Hernández Moltó, María Luisa Araújo e Isidro Hernández Perlines. Con esta intervención, el Ejecutivo autonómico cumple su compromiso de mantener la sede de la Consejería en el corazón del Casco Histórico de Toledo, revitalizando un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y dotándolo de «una nueva vida, moderna, eficiente y sostenible».

Un edificio con más de dos siglos de historia

El Hospital del Nuncio Nuevo fue proyectado entre 1789 y 1790 por el arquitecto Ignacio Haan, durante el reinado de Carlos IV, con el objetivo de atender a enfermos mentales, de ahí su conocido nombre popular de «manicomio». En 1976 cesó su actividad hospitalaria, y poco después comenzó su reconversión en sede administrativa de la naciente Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

A finales de 1985 concluyó una profunda remodelación a cargo de los arquitectos J. M. Gentil, J. M. Marsá y G. Cabeza, que permitió albergar los servicios de la Consejería de Hacienda. Aquella reforma, inaugurada oficialmente en enero de 1986 por los entonces Reyes de España, supuso una nueva etapa para este inmueble de grandes proporciones, con más de 8.000 metros cuadrados de superficie construida. En 1998, el edificio fue declarado Bien de Interés Cultural, consolidando su valor patrimonial y arquitectónico. Casi cuatro décadas después, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha acometido una segunda gran rehabilitación integral, concebida no solo para restaurar su monumentalidad, sino para adaptarlo plenamente a los estándares de sostenibilidad, confort y accesibilidad del siglo XXI.

Una obra de precisión y respeto patrimonial

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, destacó durante el acto inaugural que esta intervención ha sido «una obra de profundo calado, trazada con gusto, funcionalidad y calidad, y de máxima dificultad arquitectónica».

El proyecto se marcó cuatro grandes objetivos. Por un lado, garantizar la eficiencia energética, mediante la mejora del aislamiento térmico, la sustitución de sistemas de climatización por equipos de aerotermia y la instalación de iluminación LED. Adecuar el inmueble a la normativa vigente en materia de seguridad, protección acústica y salubridad, además de reorganizar los espacios interiores, buscando la máxima funcionalidad, amplitud y aprovechamiento de la luz natural. Y, por último, revalorizar su carácter patrimonial como Bien de Interés Cultural, respetando la monumentalidad del edificio original.

Los resultados son notables: la sustitución de la antigua caldera de gasóleo y los sistemas frigoríficos por tecnología de aerotermia de alta eficiencia permitirá reducir un 96 % el consumo energético y un 60 % la factura eléctrica. Además, se ha renovado toda la carpintería exterior, se han aislado cubiertas, se ha restaurado la capilla, y se han cubierto cuatro patios interiores, ganando luz natural y superficie útil.

La obra ha incluido también la recuperación del rodadero trasero como terraza abierta hacia la Vega Baja y la rehabilitación de los pasadizos del semisótano, que forman parte del complejo entramado histórico del edificio.

Durante su intervención, Ruiz Molina agradeció el esfuerzo de los más de 200 funcionarios que ya trabajan de nuevo en el edificio desde el pasado julio, tras dos años dispersos por otros inmuebles de la ciudad. También destacó el trabajo coordinado entre la Secretaría General de la Consejería, el estudio de arquitectura y la empresa constructora, lo que permitió ejecutar la obra en un tiempo récord y con un resultado «impecable».

Por su parte, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, subrayó que la rehabilitación del Nuncio «ofrece una nueva perspectiva de futuro en un espacio emblemático del Casco Histórico, adaptándolo a las necesidades de nuestro tiempo, sin renunciar a su valor patrimonial».

Tolón insistió en que esta actuación «es un ejemplo de colaboración institucional y de buena gestión de los fondos europeos», en el marco del Plan de Recuperación que está impulsando el Gobierno de España. «Cuando la gestión es rigurosa y seria, los beneficios llegan directamente a la ciudadanía», afirmó.

Según los datos de Tolón, el Ejecutivo central ha destinado 2.500 millones de euros a Castilla-La Mancha a través de este Plan, de los cuales 40 millones se canalizan mediante el PIREP para rehabilitar edificios públicos. En la provincia de Toledo, estas inversiones superan los 25,5 millones de euros, con actuaciones destacadas en la Casa de la Cultura de Consuegra, el Pabellón de las Tres Culturas, el Mercado de Abastos, el Laboratorio Agroalimentario de Illescas o el edificio de la Junta en la calle Trinidad.

Compromiso con el Casco

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha querido reafirmar con esta intervención su compromiso con el Casco Histórico de Toledo, garantizando que la sede de la Consejería permanezca en el corazón de la ciudad. Para el presidente García-Page, esta obra representa «una inversión en patrimonio, en sostenibilidad y en futuro». No solo se recupera un edificio histórico, sino que se lo dota de las herramientas necesarias para seguir prestando servicio público en las próximas décadas con criterios de eficiencia, accesibilidad y respeto medioambiental.

De hospital psiquiátrico a una moderna Consejería de Hacienda Con más de 230 años de historia, el Nuncio Nuevo ha pasado de ser hospital psiquiátrico a sede administrativa, testigo de la evolución de Toledo y de la administración regional. Hoy, gracias a una rehabilitación ejemplar, el edificio renace como símbolo de la transformación sostenible del patrimonio público y de la capacidad de las instituciones para unir pasado y futuro. «Una obra pensada para el futuro con los mejores materiales y técnicas del presente», resumió Ruiz Molina. El Nuncio, con su imponente fachada y su renovada luminosidad interior, vuelve a ser un referente del Casco Histórico de Toledo, y un ejemplo de cómo la arquitectura puede conjugar historia, innovación y servicio público