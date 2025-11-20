Los niños toman el pleno de Toledo: zapatillas, abrigos de colores, ataques de risa y una lección de respeto

El salón de plenos del Ayuntamiento de Toledo ha sido testigo de la presencia de un grupo de concejales atípico. Este jueves se han cambiado las corbatas, las caras serias y las broncas, por abrigos de colores, zapatillas y ataques de risa. Esta vez, ... en lugar de concejales, en los escaños se han sentado niños y niñas del Consejo de Participación infantil y adolescente de la ciudad de Toledo que han llevado a cabo sus reivindicaciones, de la mano de su alcalde junior, Carlos Muñoz, un adolescente de 14 años del barrio de Santa Bárbara, acompañado por tres 'concejales' Alejo Vicente Carricondo, Bruno Hidalgo Rodríguez y Maya Barahona Reinaldos. Todos ellos han dado una lección de respeto, guardando silencio en las intervenciones algo poco habitual en las sesiones ordinarias

Esta iniciativa celebrada con motivo del Día Internacional de la Infancia ha estado presidida por el alcalde Carlos Velázquez, quien ha estado acompañado por el delegado de Unicef en Toledo, Eduardo Sánchez Butragueño y los concejales de Educación, Daniel Morcillo y de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, que han presidido la sesión.

Carlos Muñoz, alcalde junior, ha tomado la palabra para recordar que la infancia crece hoy en un territorio híbrido entre lo físico y lo digital, y que en ese espacio también necesitan protección. «Vivimos en una época que cambia muy rápido, con tecnologías nuevas, aplicaciones que aparecen cada día y herramientas que aún estamos aprendiendo a usar: la Inteligencia Artificial, videojuegos y plataformas como Roblox, en definitiva, nuevas formas de comunicarnos, aprender y jugar. Necesitamos vuestra ayuda para proteger nuestros derechos digitales y crear juntos una ciudad donde la tecnología sea segura y positiva para todos los niños y niñas. Les pedimos que nos miren, nos escuchen, no solo hoy, sino siempre», afirmó.

El Consejo Infantil presentó una lista clara y contundente de derechos: privacidad, protección, información segura, libertad de expresión, educación digital, derecho al juego y al ocio digital, salud mental en los entornos virtuales, y mayor seguridad en redes sociales. Una de sus propuestas estrella fue fijar una edad mínima orientativa para el primer móvil. Piden que la ciudad recomiende a las familias no adelantar este acceso antes de los 12-14 años, apostando por un uso más responsable y acompañado.

Además del ámbito digital, las peticiones de los niños dibujaron una Toledo más inclusiva: rampas adaptadas, autobuses más regulares, más pistas deportivas, zonas verdes mejor cuidadas, más papeleras y contenedores, cine y ocio para adolescentes, un nuevo centro de salud en Valparaíso, más guarderías, y recursos para combatir el bullying y el ciberbullying. También reclamaron mayor inversión en educación y espacios seguros para convivir.

Velázquez anuncia nuevas iniciativas en 2026

El alcalde Carlos Velázquez recogió las propuestas agradeciendo «el sentido común y la responsabilidad» del Consejo Infantil, reconociendo además que muchas de las demandas ya están en marcha. Celebró también la próxima incorporación de nuevos miembros, entre ellos representantes de Down Toledo, que aportarán mayor pluralidad.

💙 En #Toledo seguimos defendiendo y promoviendo los derechos de la infancia, porque cuidar a nuestros niños es cuidar el presente y construir el futuro de nuestra ciudad.



Mi agradecimiento a todos los miembros del Consejo de Participación Infantil y Adolescente por vuestro… pic.twitter.com/SLpOYlTVBD — Carlos Velázquez (@cvelazquezromo) November 20, 2025

Velázquez subrayó la urgencia de abordar el impacto de las nuevas tecnologías en la vida de los menores, recordando que redes sociales e inteligencia artificial «pueden ser muy positivas si se utilizan bien», pero también generar daños si no se gestionan adecuadamente. Por ello anunció que, a partir de 2026, el Ayuntamiento pondrá en marcha un programa innovador con charlas, encuentros y talleres dirigidos tanto a menores como a sus familias, para fomentar un uso responsable de la tecnología.

«El objetivo es concienciar sobre los riesgos y proporcionar la mayor información posible», explicó, evocando el lema del Consejo Infantil: «dar ON a los derechos y a la seguridad y OFF a los riesgos».

El pleno culminó con un agradecimiento a todos los niños y niñas que participaron, reconociendo su trabajo para mejorar la ciudad. La infancia, por un día, recordaó a los adultos que gobernar también es escuchar. Que la tecnología debe ser una aliada, no un peligro. Y que las ciudades se construyen mejor cuando cuentan con la mirada limpia de quienes aún saben sorprenderse de todo.