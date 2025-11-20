Suscribete a
ABC Premium

Los niños toman el pleno de Toledo: zapatillas, abrigos de colores, ataques de risa y una lección de respeto

Reivindicaciones por los derechos digitales y peticiones para construir una Toledo más inclusiva y segura para la infancia

Los niños toman el Parlamento de Castilla-La Mancha a base de cuentos, teatro y 'performance'

Sigue en directo la última hora de la condena del Supremo a García Ortíz y las reacciones

El alcalde, con los niños que han participado en el Pleno Infantil
El alcalde, con los niños que han participado en el Pleno Infantil ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El salón de plenos del Ayuntamiento de Toledo ha sido testigo de la presencia de un grupo de concejales atípico. Este jueves se han cambiado las corbatas, las caras serias y las broncas, por abrigos de colores, zapatillas y ataques de risa. Esta vez, ... en lugar de concejales, en los escaños se han sentado niños y niñas del Consejo de Participación infantil y adolescente de la ciudad de Toledo que han llevado a cabo sus reivindicaciones, de la mano de su alcalde junior, Carlos Muñoz, un adolescente de 14 años del barrio de Santa Bárbara, acompañado por tres 'concejales' Alejo Vicente Carricondo, Bruno Hidalgo Rodríguez y Maya Barahona Reinaldos. Todos ellos han dado una lección de respeto, guardando silencio en las intervenciones algo poco habitual en las sesiones ordinarias

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app