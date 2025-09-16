Nacho Hernando pide no «criminalizar» los pisos turísticos y culpa a Sánchez de la falta de un plan estatal de vivienda

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha defendido este martes que los pisos turísticos «no son los responsables del problema de la vivienda» y ha instado a no criminalizar al sector, al tiempo que ha culpado al Gobierno de España de no haber aprobado un plan estatal que dé respuesta a la creciente dificultad para acceder a una vivienda tanto en alquiler como en venta.

Hernando ha arremetido contra el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), que dirige Isabel Rodríguez, después de que se hiciera público que en Castilla-La Mancha existen 918 alojamientos turísticos sin regular cuyos anuncios han sido retirados de las plataformas digitales por no cumplir los requisitos legales. Según el consejero, «no se trata de pisos ilegales, sino de viviendas en proceso de registro o con trámites pendientes», y ha rechazado que se equiparen con infraviviendas: «No son pisos patera, ni lugares donde se hacinan personas. Pensar que criminalizar a los pisos turísticos va a resolver el problema del alquiler es un error. Necesitamos cirugía mayor: un plan estatal y europeo de vivienda, y no hay ni se le espera».

El responsable regional ha asegurado que se entera «por la prensa» de las medidas en materia de vivienda impulsadas por el Ejecutivo central, pese a que desde Castilla-La Mancha llevan tiempo reclamando un acuerdo global. Además, ha denunciado que el Gobierno limita el déficit de las comunidades autónomas «al cero por ciento», impidiendo endeudarse, «mientras nos exige que invirtamos tres veces más en vivienda».

Sobre el impacto de los pisos turísticos, Hernando ha defendido que en muchos casos han permitido rehabilitar inmuebles en riesgo de ruina, especialmente en cascos históricos, y ha recordado el peso del sector turístico en la economía regional: «España recibe 100 millones de visitantes al año; ¿dónde los vamos a alojar? Mucha gente vive de la hostelería y del turismo. En Toledo, con la llegada del parque temático, hacen falta más camas para los turistas que vienen a disfrutar de nuestro patrimonio».

El consejero ha subrayado que la solución pasa por regular los pisos turísticos y ampliar la oferta hotelera, no por buscar culpables: «Hay que respetar la propiedad privada. Si queremos bajar los precios del alquiler, lo que necesitamos es construir más vivienda».

En el caso de Toledo, Hernando ha recordado que Puy du Fou proyecta la construcción de tres hoteles, lo que, a su juicio, contribuirá a ampliar la capacidad de alojamiento de la ciudad y a equilibrar la competencia con las viviendas de uso turístico.