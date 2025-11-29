Música y devoción en la fiesta del colegio de la Medalla Milagrosa de Toledo

El Colegio Medalla Milagrosa de Toledo vuelve a estar de fiesta. Durante estos días, toda la comunidad educativa está disfrutando de unas jornadas muy especiales con motivo de la festividad que da nombre a este centro educativo: la Virgen de la Medalla Milagrosa, que se ... celebra cada 27 de noviembre.

Las celebraciones comenzaron el pasado jueves 27 con el tradicional festival de la Milagrosa, que este año tuvo como temática danzas del mundo. El salón de actos del colegio se llenó de color, ritmo y diversidad cultural gracias a las actuaciones preparadas por los alumnos, profesores y familias. Samba, pasodoble, música country, danzas africanas, y otros estilos procedentes de distintos rincones del planeta, hicieron posible que todos los presentes pudiesen disfrutar de un auténtico viaje musical alrededor del mundo.

Este viernes 28 de noviembre, coincidiendo con la festividad de Santa Catalina Labouré, los estudiantes del centro participaron en una jornada especialmente significativa. La mañana comenzó con una eucaristía en la iglesia de San Ildefonso (los Jesuitas) y continuó en el colegio con diversas actividades: imposición de la medalla, el teatro de las apariciones de la Virgen, tutorías, manualidades y juegos. Además, los alumnos de 1.º de ESO visitaron la residencia para mayores Barber, donde compartieron conversación, juegos tradicionales y llevaron la medalla de la Virgen a los residentes. Una jornada que, sin duda, fortaleció la convivencia y el espíritu que caracteriza a este colegio.

A lo largo de toda la semana, numerosas personas ajenas al colegio —vecinos del barrio, antiguos alumnos y devotos de la Virgen— se han acercado al centro para recibir la medalla, ofrecer flores y dedicar un momento de oración ante la imagen de la Virgen Milagrosa. Una muestra más del profundo arraigo y cariño que esta advocación despierta en la ciudad.

Este domingo, el colegio volverá a abrir sus puertas para vivir una jornada de convivencia abierta a toda la comunidad: familias, antiguos alumnos, vecinos y todas las personas que deseen compartir este día tan especial. La mañana comenzará con una eucaristía a las 12h en la capilla del colegio y continuará con una barbacoa, migas, talleres para los más pequeños y numerosas actividades pensadas para favorecer la participación y el encuentro entre familias, docentes, alumnos y todo aquel que quiera acercarse a disfrutar de una agradable jornada.