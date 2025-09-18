'Museo de Santa Cruz Vivo' lamenta el «despilfarro» de la Junta en la acogida de la colección Roberto Polo en Toledo y Cuenca
El presidente de la asociación, Rafael García, critica la «operación sinsentido» que realizó el Gobierno regional para traer la colección y pide recuperar los espacios del convento de Santa Fe para la ampliación expositiva del museo toledano
Roberto Polo, coleccionista de arte: «El proyecto en Toledo y Cuenca llega a su fin por acuerdo mutuo»
El presidente de la asociación 'Museo de Santa Cruz ¡Vivo!', Rafael García, ha lamentado el «despilfarro de dinero inútil» que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado acogiendo las colecciones de arte de Roberto Polo en Toledo y Cuenca.
El presidente de esta asociación dedicada a la promoción, difusión y enriquecimiento cultural del Museo de Santa Cruz en Toledo, de titularidad estatal pero de gestión autonómica, ha reaccionado así después de que este miércoles el Ejecutivo regional anunciase la marcha de Polo tras «un acuerdo mutuo», al no registrarse un aumento de visitantes con sus propuestas pictóricas.
«Hay poco presupuesto y se tira en una operación sinsentido. Pero agua pasada, no mueve molino«, ha señalado García, recordando la postura crítica de la entidad desde que se conoció el desembarco de la colección de Polo en Toledo.
Uno de los momentos cumbres de esa oposición fue cuando el Gobierno regional decidió ceder en 2023 la obra de Alberto Sánchez a la Fundación Roberto Polo para ser expuesta en los espacios que le fueron otorgados en Santa Fe.
Desde la asociación se reclamó entonces que la colección del artista toledano debía haberse empleado en acometer la gran ampliación expositiva del Museo de Santa Cruz, así como en la mejora y modernización de los servicios que requiere un museo del siglo XXI.
El colectivo Museo de Santa Cruz ¡Vivo!, que reúne a más de 200 personas, celebrará este viernes 19 de septiembre una reunión en la que se abordará la salida de Polo y la petición de recuperar los espacios para las grandes colecciones del museo provincial de Toledo.
