El Museo de Santa Cruz de Toledo exhibirá 50 años de investigación arqueológica en Ciudad de Vascos

El Museo de Santa Cruz de Toledo acogerá a partir del próximo martes, 23 de septiembre, la exposición 'Ciudad de Vascos. 50 años de una investigación (1975-2025)', una muestra que divulgará el medio siglo de trabajos arqueológicos en este yacimiento toledano, referente en el conocimiento del modo de vida en una ciudad andalusí.

El exdirector de las excavaciones y profesor colaborador honorífico de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Ricardo Izquierdo, ha explicado que, debido a las obras en el museo, la exposición se instalará en la sala del Toisón y contará con dos partes diferenciadas.

Por un lado, una sección gráfica permitirá conocer el resultado de las últimas campañas mediante paneles informativos y fotografías. La otra parte reunirá las piezas más significativas halladas en el yacimiento, procedentes de los fondos del propio Museo de Santa Cruz, que hasta ahora permanecían inéditos.

«Es una pena. La arqueología en el Museo de Santa Cruz está oculta, porque apenas se ha expuesto nada», lamenta Izquierdo, que detalla que los visitantes podrán ver elementos muy diversos de metal, especialmente de hierro y bronce, vinculados a las actividades de los habitantes de la antigua medina.

«También hay material relacionado con el trabajo de minas, de fraguas y de la actividad agrícola o ganadera, como tijeras para esquilar y otros instrumentos que les permitían fabricar textiles», añade.

Además, la muestra incluye monedas que evidencian la actividad comercial, así como piezas de cerámica y menaje doméstico empleado en las casas islámicas. «Hoy por hoy no hemos encontrado restos que nos indiquen que hubiese habido un actividad alfarera. Evidentemente, alguien la tuvo que llevar, quizá desde Talavera de la Reina, que está a unos 30 kilómetros y era un gran foco urbano», apunta Izquierdo.

Medio siglo de aportaciones científicas y sociales

Sobre lo que han supuesto estas cinco décadas de investigación, el arqueólogo destaca que han convertido a Ciudad de Vascos en un referente de la arqueología de Al-Ándalus, con presencia en numerosos congresos y publicaciones. También ha tenido un papel clave en la formación universitaria.

«A lo largo de los años, muchos estudiantes de diversas universidades españolas, empezando por la de Castilla-La Mancha, incluso de Francia, Portugal o Marruecos, han pasado por Ciudad de Vascos, lo que ha contribuido a su internacionalización», resalta Izquierdo, que recuerda cómo en 1975, junto a un grupo de entusiastas, comenzaron una «auténtica aventura» al abrir las excavaciones.

El profesor honorífico pone igualmente el foco en el impacto económico y social de los trabajos en la comarca de La Jara, donde se ubica el yacimiento. «Durante muchos años, en Vascos trabajaron vecinos en paro de los pueblos aledaños, especialmente de Azután, que es el cercano. Aunque sólo trabajasen varios meses a lo largo del año, para una zona tan deprimida como es esa parte de La Jara toledana, supuso la entrada de ingresos para muchas familias», explica.

Recuerda además cómo estas campañas propiciaron también la contratación de mujeres. «Contribuyó además a que aflorase el paro femenino, porque cuando se iniciaban las campañas se elegía sólo a hombres y no a mujeres, porque no estaban apuntadas en el paro. Pero en Vascos, al igual que los hombres, podían trabajar perfectamente, las mujeres», subraya.

Izquierdo reivindica el valor de esos programas sociales impulsados en su día por el Gobierno regional, que ayudaron a dinamizar una zona con escasas oportunidades laborales. «Sería una pena no volver a recuperar esos programas», concluye el exdirector de las excavaciones y 'alma mater' de Ciudad de Vascos.