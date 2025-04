Multitudinaria celebración en Toledo del Año Jubilar y de la convocatoria del XXVI Sínodo Diocesano

Muchas decenas de sacerdotes de la diócesis, un numeroso grupo de seminaristas y centenares de laicos, pertenecientes un gran número de cofradías y grupos de la mayor parte de los municipios de la archidiócesis toledana, participaron en la tarde de ayer en los actos religiosos que tuvieron lugar en Toledo con motivo de la apertura del Año Jubilar y la convocatoria oficial del XXVI Sínodo Diocesano, presididos por el arzobispo primado, Francisco Cerro Chaves.

El ritual religioso dio comienzo a las cuatro y media de la tarde en la iglesia del santuario de los Sagrados Corazones, abarrotada de religiosos y laicos para partir en procesión hacia la catedral primada. También asistieron autoridades locales, encabezadas por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la presidente de la Diputación, Concepción Cedillo.

La salida a las cuatro y media de la tarde desde la conocida iglesia de los Jesuitas fue espectacular, en un desfile que parecía no tener fin encabezado por las principales autoridades eclesiásticas, el arzobispo y el obispo auxiliar, Francisco César García Magán, seguidos por decenas de sacerdotes llegados de la mayor parte de las parroquias de las diversas comarcas de la diócesis toledana. Seguía, entre cánticos, la nutrida representación de los seminarista y después el interminable desfile saliendo de la iglesia los representantes de decenas de hermandades de los distintos pueblos, encabezadas cada una de ellas por los correspondientes estandartes.

El desfile procesional se dirigió hasta la catedral primada, a la que accedieron unas dos mil personas, como en los actos de las grandes ocasiones. Durante su homilía, el arzobispo indicó tres referentes en la celebración, primero situarse en la «puerta santa de la esperanza, que se llama Jesús»; además destacar el papel de la Iglesia, «la familia de Dios donde no sobra nadie», y por último la alusión al Sínodo Diocesano que ahora empieza, «que no es otra cosa que caminar juntos con Cristo, con Él y en Él, abriéndonos al hermano, al pobre y al que sufre».

Tras la finalización de la eucaristía, el obispo auxiliar, Francisco César García Magán, leyó el documento de la convocatoria oficial del Sínodo Diocesano escrito por el arzobispo, fechada en el día de ayer.

En dicho escrito se recuerda que la clausura del último sínodo en Toledo tuvo lugar en 1991 por el que fuera cardenal de Toledo, Marcelo González Martín, con motivo del cual se publicaron cuatro documentos con las directrices marcadas tras largos momentos de reflexión en reuniones de todos los estamentos de la diócesis y laicos.

Ahora se pretende de nuevo «alumbrar los retos pastorales en este momento de la historia», con el deseo de «renovar la creencia en el Evangelio y guiarse por la palabra de Dios. También, atendiendo a la invitación del Papa Francisco, se pretende reformar las estructuras eclesiales, haciéndolas más «misioneras y abiertas».

El Sínodo Diocesano número 26 se regirá por las normas fijadas en el Derecho Canónico y el curso que se plantea tendrá dos fases. Por un lado, una de escucha común de todas las propuestas, y una segunda en la que tendrá lugar la asamblea sinodal, la encargada de la redacción de todas las conclusiones y en la que podrán participar «todos los miembros del Pueblo de Dios», según el reglamento de la diócesis.

Año Jubilar

Para la celebración el Año Jubilar, el arzobispo de Toledo ha designado cinco lugares diocesanos de peregrinación donde se podrán obtener las gracias del Jubileo: la catedral primada, en Toledo; las basílicas de Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina; la de Nuestra Señora de Guadalupe, y la del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, en Urda, así como el santuario de la Virgen de la Caridad, en Illescas.

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el único lugar de apertura del Año Jubilar en cada diócesis es la catedral. Queda excluida la celebración inaugural en otras iglesias de la archidiócesis, incluidas las designadas por el obispo diocesano como lugar para la celebración del Jubileo.

También podrá ganarse la indulgencia en los siguientes lugares de misericordia: las residencias de mayores de Santa Casilda, en Toledo; Virgen de los Dolores, en Valmojado; y San José-Josefa López, en Villacañas. También en la Fundación Madre de la Esperanza para personas con capacidades diferentes, de Talavera de la Reina.